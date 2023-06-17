AKP'li Denizli Belediyesi o sözlerden rahatsız oldu: Mabel Matiz ve Melike Şahin konseri iptal edildi

Yayınlanma: 17.06.2023 - 12:56

Güncelleme: 17.06.2023 - 13:09

Ünlü şarkıcı Melike Şahin, 13 Haziran'da düzenlenen Elle Style Awards Ödülleri'nde “Yılın Stil Sahibi Müzisyeni” ödülünün sahibi olmuştu.

"ÖDEDİĞİMİZ BEDELLERE ADIYORUM"

Şahin ödül töreninde yaptığı konuşmasında, “Bütün kız kardeşlerim, bütün lubunyalar… İncinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum. Ödülümü, hak ettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere adıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Konuşması gündem olduktan sonra gericiler ve AKP yandaşları tarafından hedef gösterilen Şahin'in 22 Temmuz tarihinde 61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında vereceği konser, AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edilmişti.

Belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer almıştı:

"61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında 22 Temmuz'daki Melike Şahin konseri iptal edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."

61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında 22 Temmuz'daki Melike Şahin konseri iptal edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.@bkstv pic.twitter.com/notg2pjjBm — Bursa Büyükşehir Belediyesi (@bursabuyuksehir) June 14, 2023

Bursa Belediyesi'nin ardından bugün AKP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi de Mabel Matiz ile Melike Şahin konserlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Belediye Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamada bulundu:

"Kamuoyuna duyurumuzdur... 19 ve 30 Haziran tarihlerinde Açık Hava Tiyatrosu’nda özel bir şirket tarafından yapılacak olan Mabel Matiz ve Melike Şahin konserleri iptal edilmiştir."

Kamuoyuna duyurumuzdur…



19 ve 30 Haziran tarihlerinde Açık Hava Tiyatrosu’nda özel bir şirket tarafından yapılacak olan Mabel Matiz ve Melike Şahin konserleri iptal edilmiştir. — Denizli Büyükşehir Belediyesi???? (@denizlibld) June 17, 2023

"LGBTI+'LARA İTHAF EDİYORUM"

Öte yandan Mabel Matiz de düzenlenen Elle Style Awards Ödülleri'nde aldığı ödül sonrası şunları söylemişti:

"Ödülümü uzun yıllardır her türlü baskı ve sınırlandırmaya rağmen kendilerini cesurca, inatla ortaya koyan, varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan Türkiyeli LGBTI+’lara ithaf ediyorum"

'KUCAKLAŞMA' MESAJI VERMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden seçildikten sonra Saray'daki yemin töreninin ardından yaptığı ilk konuşmasında "kucaklaşma" mesajı vermiş ve "Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Türkiye’nin kucaklaşmaya ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Bir kardeşlik seferberliği başlatmaya davet ediyorum. Gün bir olma, beraber olma, 1000 yıllık kardeşliğimizi perçinleme günüdür" demişti.