Mabel Matiz’den nostaljik paylaşım: Yıl 2005, yer Edirnekapı Öğrenci Yurdu
Mabel Matiz, sosyal medya hesabından 2005 yılında öğrenciyken konakladığı 'Edirnekapı Öğrenci Yurdu'nda çekilen bir fotoğrafını yayınladı.
Mabel Matiz, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı, 2005 yılında öğrencilik zamanlarında konakladığı 'Edirnekapı Öğrenci Yurdu'nda çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
ESKİ GÜNLERE GÖTÜRDÜ
Nostaljik bir paylaşımda bulunan Matiz, gönderisine, "Fotoğrafta, kendi şarkılarını henüz yazmaya başlamış bir Mabel, yurt bahçesinde kankalarına çalıp, söylüyor..." notunu düştü.
Ünlü şarkıcı, Duman grubuna ait "Kırmış Kalbini" şarkısının şu sözlerini de paylaşımına ekledi;
Yolun ardına bakmadık
Yorulmadık
Bak hâlâ burdayız
Belki delirdik, de belirdik
Bak hâlâ burdayız
Biz neler içtik, neler yedik
Bak hâlâ burdayız
Sen hiç üzülme, hiç ağlama
Bak hâlâ burdayız...
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