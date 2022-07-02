'Karakol' klibi hedef gösterilmişti: Mabel Matiz'den ilk açıklama geldi
'Karakol' isimli şarkısına çektiği klibi gericiler tarafından hedef gösterilen Mabel Matiz'den ilk açıklama geldi.
Şarkıcı Mabel Matiz'in son şarkısı 'Karakol', klibi nedeniyle gerici çevrelerin hedefi haline gelmişti.
Gericilerin, sosyal medyadan hedef göstermesinin ardından RTÜK'ün de kliple ilgili olarak müzik kanallarını tek tek aradığı ve "yayımlamamaları" konusunda baskı yaptığı bildirilmişti.
Tüm bu yaşananların ardından Mabel Matiz bir açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan sanatçı, "Ağlıyorum ama sevinçten! Tek tek yetişemediğim mesajlarınıza, yorumlarınıza, Karakol'u böyle güzel içten sarıp kucaklamanıza gönülden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Matiz, "Daha çok hikayelerimiz var anlatacak. İnsana, hayata dair her şey bugüne dek şarkılarımda müziğimde yer buldu, bundan sonra da yer bulmaya devam edecek" diye yazdı.
Video Haberler
- Motosikleti yüzüstü yatıp kullandı
- Şehir hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı: 7 yaralı
- Busenur'un ölümündeki acı ayrıntı
- Komşuda 3 büyük deprem: Ölü ve yaralılar var
- 'Jelibon rezervi'ne garip yanıtlar
- 6 ay sonra yurda döndü, şoke oldu: 'Hayır, olamaz'
- Beyoğlu'nda feci olay: Fransız turist 8. kattan düştü
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Kurtulmak için kendilerini kilitlediler
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinemanın efsane ismi hayatını kaybetti
- Peker'den 'Demirören' iddiaları
- Saray'daki ziyafet yargıya taşındı
- Ev sahiplerinden akıl almaz yöntemler
- Yeni asgari ücret sonrası ilk büyük zam
- 'Jelibon rezervi'ne garip yanıtlar
- Komşuda 3 büyük deprem: Ölü ve yaralılar var
- Memur zammı için kritik gün
- Erdoğan ile Atalay arasında ilginç diyalog
- Valilik açıkladı: Denize girmek 3 gün yasaklandı