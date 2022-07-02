'Karakol' klibi hedef gösterilmişti: Mabel Matiz'den ilk açıklama geldi

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:55

Şarkıcı Mabel Matiz'in son şarkısı 'Karakol', klibi nedeniyle gerici çevrelerin hedefi haline gelmişti.

Gericilerin, sosyal medyadan hedef göstermesinin ardından RTÜK'ün de kliple ilgili olarak müzik kanallarını tek tek aradığı ve "yayımlamamaları" konusunda baskı yaptığı bildirilmişti.

Tüm bu yaşananların ardından Mabel Matiz bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan sanatçı, "Ağlıyorum ama sevinçten! Tek tek yetişemediğim mesajlarınıza, yorumlarınıza, Karakol'u böyle güzel içten sarıp kucaklamanıza gönülden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Matiz, "Daha çok hikayelerimiz var anlatacak. İnsana, hayata dair her şey bugüne dek şarkılarımda müziğimde yer buldu, bundan sonra da yer bulmaya devam edecek" diye yazdı.