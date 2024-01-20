Maca nedir, nerede yetişir? Macanın faydaları neler? Maca turpu faydaları nedir?
Sosyal medyada doğal besinleri araştıran yurttaşlar Maca ve Maca turpunun ne olduğunu merak etti. Peki, Maca nedir, nerede yetişir? Macanın faydaları neler? Maca turpu faydaları nedir?
Doğal besin araştırmaları yapan yurttaşlar sosyal medyada maca ve maca turpunun ne olduğunu merakla araştırma konusu hâline getirdi. Peki, Maca nedir, nerede yetişir? Macanın faydaları neler? Maca turpu faydaları nedir?
MACA NEDİR?
Lepidium meyeni ya da maca gibi isimleri olan besin, turpgiller familyasından otsu bir bitki türüdür. Özellikle toprağın altında kalan kök kısmı kullanıldığı için ismi maca kökü olarak da anılmaktadır. Bitki bir ya da iki yıllıktır.Yüksek dağlarda özel bir bakıma ihtiyaç duymadan yetişen bitki oldukça dayanıklıdır. Yaygın olarak yetiştiği yerler Peru ve Bolivya’dır. Faydalarından dolayı son dönemlerde farklı bölgelerde seralarda da yetiştirilmeye başlanmıştır. Maca kökünde karbonhidrat, protein, selenyum, kalsiyum, magnezyum, potasyum, kalsiyum, çinko, demir, iyot, bakır, oleik asit, palmitik asit, linolenik asit, A, B1, B2, B3, C ve D vitaminleri bulunmaktadır.
MACA TURPU NEDİR?
Maca turp kökeni Peru’ya dayanan bir bitkidir. Peru’da yüksek dağlarda yetişen bu bitkinin bizim bildiğimiz turp şeklinde olan yumru kökleri vardır. Biyolojide kazık köklüler ailesinde yer almaktadır. Hardalın da içinde olduğu bitki ailesinden olan macanın kök kısmının rengi de genellikle hardal rengine benzemektedir yani sarımsı kremdir ve çoğunlukla bu tür tüketilir. Ancak kırmızı, mavi, yeşil, mor gibi farklı renklerde olanları da bulunmaktadır. Krem renkli olanı tatlı, siyah renkli olanı ise acı bir tada sahiptir.
MAÇA TURPU FAYDALARI NELER?
Maca turpu faydaları zengin içeriği nedeniyle oldukça fazladır. Gelin şifa dolu listeye birlikte göz atalım:
- Vücudun daha dayanıklı, güçlü ve canlı olmasını sağlar. Vücut direncini yükseltir.
- Bağışıklık sistemini desteklediği için hastalıklara karşı bir koruma duvarı oluşmasını destekler.
- Proteinli yapısı sayesinde besleyicidir. Özellikle vejetaryenler için güçlendirici bir besin kaynağıdır.
- Besleyici ama kilo aldırmayan içeriğiyle zayıflamak isteyenlerin diyet listesinde olabilecek bir bitkidir.
- Lifli yapısından dolayı sindirim sistemi dostudur. Bağırsakların sağlıklı çalışmasına destek olarak ishal ve kabızlık gibi sorunların çözülmesine yardımcı olur.
- İçerdiği vitaminlerle tüm bedeni güçlendirir. Aminoasitler ile de vücudun dengede kalmasını ve tüm sistemlerin sağlıklı işlemesine yardımcı olur.
- Stres düzeyini dengeler. Böylece daha kaliteli uyunmasına yardımcı olur.
- Sinir sistemini güçlendirdiği için panik atak, depresyon gibi sinirsel rahatsızlıkların ortaya çıkma riskini düşürür.
- Hafızanın zinde kalmasını destekler böylece zihinsel sorunların oluşmasına karşı önlem sağlar. Özellikle yaşlandıkça ortaya çıkabilen unutkanlık sorunlarıyla mücadeleyi kolaylaştırır.
- Menopoz dönemi ve adet dönemi stresini de azaltır.
- Regl sancılarının hafiflemesine de yardımcı olur.
- Hormon sentez mekanizmasında bağlantıların daha sağlam kurulmasına katkıda bulunur.
- Kadınlarda hormonların dengede kalması, erkeklerin ise spermin artması için faydalıdır.
- Doğurganlığı yükselttiği, kısırlık tedavilerini desteklediği ve afrodizyak etkisiyle cinsel isteği de artırdığı söylenmektedir.
- Daha enerjik ve zinde olmayı sağlar.
- Kronik yorgunluk belirtilerinin yavaş yavaş kaybolmasını destekler.
- Cildin kendini yenilemesine ve ışığını korumasına yardımcı olur.
- Saçların daha sağlıklı ve parlak olmasında etkilidir.
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