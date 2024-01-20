Yayınlanma: 20.01.2024 - 11:29

Güncelleme: 20.01.2024 - 11:29

Doğal besin araştırmaları yapan yurttaşlar sosyal medyada maca ve maca turpunun ne olduğunu merakla araştırma konusu hâline getirdi. Peki, Maca nedir, nerede yetişir? Macanın faydaları neler? Maca turpu faydaları nedir?

MACA NEDİR?

Lepidium meyeni ya da maca gibi isimleri olan besin, turpgiller familyasından otsu bir bitki türüdür. Özellikle toprağın altında kalan kök kısmı kullanıldığı için ismi maca kökü olarak da anılmaktadır. Bitki bir ya da iki yıllıktır.Yüksek dağlarda özel bir bakıma ihtiyaç duymadan yetişen bitki oldukça dayanıklıdır. Yaygın olarak yetiştiği yerler Peru ve Bolivya’dır. Faydalarından dolayı son dönemlerde farklı bölgelerde seralarda da yetiştirilmeye başlanmıştır. Maca kökünde karbonhidrat, protein, selenyum, kalsiyum, magnezyum, potasyum, kalsiyum, çinko, demir, iyot, bakır, oleik asit, palmitik asit, linolenik asit, A, B1, B2, B3, C ve D vitaminleri bulunmaktadır.

MACA TURPU NEDİR?

Maca turp kökeni Peru’ya dayanan bir bitkidir. Peru’da yüksek dağlarda yetişen bu bitkinin bizim bildiğimiz turp şeklinde olan yumru kökleri vardır. Biyolojide kazık köklüler ailesinde yer almaktadır. Hardalın da içinde olduğu bitki ailesinden olan macanın kök kısmının rengi de genellikle hardal rengine benzemektedir yani sarımsı kremdir ve çoğunlukla bu tür tüketilir. Ancak kırmızı, mavi, yeşil, mor gibi farklı renklerde olanları da bulunmaktadır. Krem renkli olanı tatlı, siyah renkli olanı ise acı bir tada sahiptir.

MAÇA TURPU FAYDALARI NELER?

Maca turpu faydaları zengin içeriği nedeniyle oldukça fazladır. Gelin şifa dolu listeye birlikte göz atalım: