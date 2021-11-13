Gıda mühendisi anlattı: Yetişkinler günde 2 şişe maden suyu içmeli

13 Kasım 2021 Cumartesi, 00:00

Genellikle soda ile karıştırılan ancak sodaya nazaran içeriğinde kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi birçok mineral barındıran maden suyunun insan vücuduna ciddi katkıları olan maden suyunun, insan vücuduna çok sayıda faydası bulunuyor.

İlk çağlardan bu yana sağlık amacıyla kullanılmakta olan maden suları; milattan önce Hititler, Frigyalılar daha sonra Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar zamanında şifa amaçlı kullanıldı. Ancak Türkiye’de maden suyu genellikle hazmı kolaylaştırıcı bir ürün olarak, sadece yemeklerden sonra tüketiliyor. Aslında sandığımızdan daha faydalı ve günlük yaşantımızda ihtiyacımız olan sıvılardan biri.



Peki, maden suyu seçerken nelere dikkat edilmeli? Maden suyu içmenin yararları neler? Kimler ne kadar tüketmeli? Gıda Mühendisi Yasin Günaydın maden suyu hakkında bilinmeyenleri anlattı.

MADEN SUYU SEÇERKEN BUNA DİKKAT EDİN

"Kalp, tansiyon hastalıkları olmayan insanların rahatlıkla piyasada bulunan ürünleri tüketmesi fayda sağlayacaktı" diyen Günaydın, "Tuzlu ürünleri sevmeyenler, sağlığına ve beslenmesine dikkat eden insanların özellikle maden suyunda bulunan sodyum değerini dikkate alması gerekir. Bazı maden suları yüksek oranda sodyum içerdiğinden dolayı eğer sıvı olarak gün içinde sadece maden suyu tüketiyorsanız bu fazla tuz alıyor olduğunuz anlamına gelebilir. Çok fazla maden suyu içmek aynı zamanda yüksek tansiyon hastalarına da iyi gelmez. Bu yüzden günlük maden suyu tüketiminizi sınırlamalı veya düşük sodyumlu olanları tercih etmelisiniz. Düşük Sodyumlu madensuyu etiketlerinde 'Sodyum diyetine uygundur' ibaresi olmalıdır" diye konuştu.

ÇOĞU HASTALIĞI ÖNLÜYOR

"Maden sularındaki minerallere bağlı etkilerin dışında, maden sularındaki iyonların fizyolojik etkileri ve bazı hastalıklardaki tedavi edici yararları da söz konusudur" diyen Günaydın şunları söyledi:

"Maden suyu böbrek ve idrar yollarında taş oluşumunu önler. İdrar yolu enfeksiyonların da özellikle bikarbonat, magnezyum ve kalsiyum içerikleri yüksek maden suları iltihabı geriletici etki gösterirler. Ürolojik birçok hastalıkta böbrek fonksiyonlarını destekleme ve geliştirme amacıyla bol su içilmesi, özellikle de maden suyu içilmesi temel önlemlerdendir. Maden suyu özellikle sülfatlı olanlar, safra kesesi tembelliğinde yararlıdır ve pankreas fonksiyonlarını da desteklerler. Diyabette sodyum bikarbonatlı sular insülinin etkisini güçlendirir ve karbonhidrat metabolizmasını iyileştirir. Yine hem idrar miktarını, hem de idrarla ürik asit atılımını artırır, bu yüzden Gut hastalığında krizler arası dönemde yararlıdır. Günümüz insanının az su içme alışkanlığı, minerallerden yetersiz beslenme, hareket azlığı ve fiziksel aktivitenin olmadığı yaşam gibi özellikleri, sindirim sistemi rahatsızlıklarının başlıca nedenleridir. Bunların başında da kabızlık gelir. Burada sülfatlı(600mg/L-1200mg/L) maden suları oldukça yararlıdır.’’

YETİŞKİNLER GÜNDE EN AZ 2 ŞİŞE MADEN SUYU TÜKETMELİ

"Maden sularının insan sağlığı açısından tüketimi çok önemlidir" diye konuşan Gıda Mühendisi Yasin Günaydın kimlerin ne kadar sıklıkla maden suyu tüketmesi gerektiği hakkında da bilgi verdi.

Günaydın, şöyle konuştu:

"Yetişkinlerin günde en az 2 şişe maden suyu tüketmesi önerilmektedir. Yukarıda belirtiğimiz gibi 'Sodyum diyetine uygundur' ibaresi olmayan maden sularının tuz oranlarının yüksek olması nedeniyle kalp ve tansiyon hastalarının fazla tüketimi sonrasında rahatsızlık yaşayabilirler. Hamileyken vücudun susuz kalmaması için bolca su tüketmeniz gerekir. Doğal Maden Sularının içeriğinde tuz miktarının yüksek olduğundan hamilelik döneminde maden suyunu ara sıra tüketmelisiniz. Çünkü maden suyu yüksek oranda tuz içerebildiğinden bu yüksek tansiyon gibi problemlere yol açabilir"dedi.

"Maden suyunu çok seviyorsanız 'Sodyum Diyetine Uygun' mineralli suları tercih etmelisiniz" diyen Günaydın, "Hipertansiyonu ve düşük magnezyum seviyeleri olan 70 yetişkinin katıldığı araştırmada, günde 1 litre maden suyu içmenin kan basıncını düşürdüğü tespit edilmiştir. Sağlıklı bir insan ortalama günde 2,5- 3 litre su tüketiyor olmalıdır. Madensuyu tüketimi de bu oranın üzerinde olmamalıdır" ifadelerini kullandı.