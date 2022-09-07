Madonna'nın klip çekimini polis bastı

07 Eylül 2022 Çarşamba, 16:08

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, önceki gece gerçekleştirdiği klip çekiminde gürültü yaptığı gerekçesiyle komşuları tarafından polise şikayet edildi. 64 yaşındaki pop müziğin kraliçesi, rapçi Tokischa ile işbirliği yaptığı Hung Over adlı şarkısının klibini çekiyordu.

'KOMŞULAR RAHATSIZ OLDU'

NTV'de yer alan habere göre; klip çekimi esnasında kullanılan araç hoparlörlerinin yüksek ses nedeniyle bazı komşuları rahatsız ettiği bildirildi. New York polisi, pazartesi gece yarısına doğru gürültü şikayetleri almaya başladı. Ancak güvenlik yetkilileri 'durumun düzeltildiğini' ve 'hiçbir uyarı verilmediğini' açıkladı.

Klibin yapımında yer alan birkaç kişinin, daha sonra çekime devam etmek için içeri girdiği bildirildi.

Madonna geçen günlerde kızı Lourdes Leon’un şarkıcılığına verdiği destekle gündeme gelmişti. 25 yaşındaki model, Lady Gaga'ya gönderme yaptığı ilk teklisi Lock&Key'le müzik kariyerine başladı.

Gaga ve Madonna'nın karmaşık bir geçmişi var. 2011'de Madonna'nın bazı hayranları Gaga'yı 2011 tarihli Born This Way'de, 1989'da çıkan Express Yourself parçasını kopyalamakla suçlamıştı.