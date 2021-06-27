İstanbul Onur Yürüyüşü görüntülerini paylaşan Madonna: Neden bu kadar çok polis var?

27 Haziran 2021 Pazar, 23:05

Instagram'da 16 milyon takipçisi olan Madonna, İstanbul'daki Onur Yürüyüşü'nde Alman sanatçı Liana Georgi'nin polislerin önünde yürüdüğü görüntüleri paylaşıp “Neden bu kadar çok polis var?” diye sordu.

Madonna paylaşımında bir döneme damgasını vuran "Vogue" şarkısını montajladı.