İstanbul Onur Yürüyüşü görüntülerini paylaşan Madonna: Neden bu kadar çok polis var?
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Alman sanatçı Liana Georgi'nin İstanbul'daki 19. Onur Yürüyüşü'nde polislerin önünde dans ederek yürüdüğü anları Instagram hesabından paylaşarak, "Neden bu kadar çok polis var?” diye sordu.
Instagram'da 16 milyon takipçisi olan Madonna, İstanbul'daki Onur Yürüyüşü'nde Alman sanatçı Liana Georgi'nin polislerin önünde yürüdüğü görüntüleri paylaşıp “Neden bu kadar çok polis var?” diye sordu.
Madonna paylaşımında bir döneme damgasını vuran "Vogue" şarkısını montajladı.
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