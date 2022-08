Müzik Vitrini: Nice yıllara Madonna

26 Ağustos 2022 Cuma, 04:00

Pop Kraliçesi Madonna, Billboard Dans listelerinde 1 numara olan 50 şarkısını nefis kısa versiyonlarla ve her partide çalınabilir halde sunduğu “Finally Enough Love” derleme albümünü nihayet yayımladı. Kısa bir süre önce albümün 16 şarkılık versiyonuyla listelere göz kırpan Madonna, 40 yıllık kariyerinin nefis pop-dans şarkılarıyla piyasaya çıkar çıkmaz Türkiye dahil iTunes listelerinde tam 32 ülkede zirveye yerleşti. Spotify müzik platformunda hızla 50 milyona yakın dinlenmeye ulaşan albümüyle Madonna yeni rekorlara göz kırpıyor. 64. yaş gününü ve yakışıklı oğlu Rocco’nun yeni yaşını İtalya’da kutlayan Madonna, ilham vermeye devam ediyor.

40 YILLIK ZİRVE 400 MİLYON SATIŞ

Madonna, 400 milyonluk satışa ulaşan, 40 yıllık dev kariyerine bakıldığında sadece sahne gösterileriyle değil, şarkılarıyla da özellikle pop dans kültürünü şekillendiren yıldızlardan biri olarak ayrıcalığını koruyor. Madonna, “I Don’t Search I Find It” şarkısının şahane remix versiyonlarıyla, 50. kez Billboard Dans listelerinde 1 numara olduğunda, müzik tarihinde herhangi bir listede en çok 1 numara çıkararak ilk ve tek yıldız olarak tarihi zaten yazmıştı. Son olarak tam da remix albümünün arifesinde, Beyonce’nin “Break My Soul” şarkısında “Vogue” soslu “The Queens remix” ile konuk olunca, her yeri saran Madonna tarihi, dijitalde önce Beyonce’un zirve için haftalarca çırpınan “Break My Soul” şarkısına 1 numara keyfi yaşattı ardından 32 ülkede “Finally Enough Love” ile patladı. Albümün en güzel tarafı, Madonna’nın kulüp hiti şarkılarının orijinalinde çok uzun versiyonlarının, kimi zaman dinleyicide yaratabileceği düşüş yerine hız kesmeyen bir coşkuyla, en nefis DJ prodüktör işleriyle ardı ardına sıralanması. Albümde hem en iyi hitler hem en iyi remix versiyonlar öyle bir sıralanıyor ki hangi partide çalsanız, çıldırır dans edersiniz.

DİSKO MÜJDESİ

Albümün çıkışıyla birlikte ünlü “Paper” dergisine disko efsanesi ünlü prodüktör, dans dehası Nile Rodgers ile röportaj veren Madonna, son dönem pop hitlerinin hikâyelerini, bütünlüğünü eleştiriyor. Özetle bir şarkıda giriş, gelişme ve sonuç olur, diyen Madonna yeni şarkılarda sıklıkla aynı anda birçok şarkı yazarının işin içine girmesini de eleştiriyor. Müziklerinde, bütünüyle bir konsept üzerinden hareket eden ve dans müziğine yenilikler getiren Madonna, bugüne kadar William Orbit, Stuart Price ve Mirwais gibi isimlere işlerini temsil ederken bir tema yaratarak hareket ettiğinin altını çiziyor. Madonna’nın ilk büyük hiti “Like A Virgin” parçasının arkasındaki isim Nile Rodgers ile yeni bir işbirliğine imalarda bulunan yıldız, yeni bir disko müjdesi daha veriyor.