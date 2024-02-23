Madra Dağı eteklerinde yetişiyor! Kilosu 12 lira
Madra Dağı eteklerinde yetişiyor! Hasadı tamamlandı.
Burhaniye ilçesinde, kırsal Kırtık Mahallesinde fıstıkçamı kozalağı hasadı tamamlandı. Bu yıl, yörede kozalak rekoltesinin iyi olduğu açıklandı.
Burhaniye’de Madra dağı eteklerindeki köylerde fıstıkçamı kozalağı hasadı büyük oranda tamamlandı. İlçeye bağlı Kırtık Mahallesinde kozalak hasadı yapan İsmail Deniz, “Bu yıl hasadımızı tamamladık. Kozalak rekoltesi de iyi. Harmanlara yığılan kozalaklar Temmuz ayında patostan geçirilecek. Yöremizde kozalağın kilosu 12 liradan gidiyor” dedi.
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