Mafya filmlerinin aranan ismi ünlü aktör Paul Sorvino hayatını kaybetti

Mafya ve gangster filmlerinin aranılan isimlerinden olan ve birçok Hollywood yapımında görev alan ABD'li aktör Paul Sorvino hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2022 Salı, 08:21
Mafya filmlerinin aranan ismi ünlü aktör Paul Sorvino hayatını kaybetti
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Birçok Hollywood yapımında yer alan ünlü oyuncu Paul Sorvino 83 yaşında yaşama veda etti.

Goodfellas isimli filmde canlandırdığı Paulie Cicero karakteriyle Tony Ödülleri’ne aday gösterilen oyuncunun doğal sebeplerden ötürü yaşamını yitirdiği açıklandı.

Paul Sorvino, Robert de Niro ve kısa bir süre önce yaşamını yitiren Ray Liotta ile birlikte Goodfellas’ta yer almıştı.

Sözcü'nün aktardığı habere göre; ünlü oyuncunun vefat  haberini eşi Dee Dee açıkladı. Dee Dee, “Kalbimiz kırık, başka bir Paul Sorvino olmayacak. O benim hayatımın aşkıydı ve hem sahnede hem de beyaz perdede çok iyi bir oyuncuydu” dedi.

Kariyeri boyunca birçok ünlü isimle rol alan ve ünlü yönetmenlerle çalışan Sorvino, Oliver Stone, James Caan, Baz Luhrmann, Claire Danes, Alec Baldwin, Ray Liotta, Robert de Niro gibi isimlerle projelerde yer almıştı.


Mafya Gangster Paul Sorvino
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