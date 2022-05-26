Magnolia tatlısı nasıl yapılır? İşte en lezzetli Magnolia tarifi

26 Mayıs 2022 Perşembe, 02:13

Magnolia tatlısı, lezzetli kreması ve renkli meyveleri ile en sevilen tatlılardan birisi haline geldi. Özellikle sosyal medya paylaşımlarında estetik bardaklar ve kavanozlarda sunulan renk cümbüşü bu tatlı, göze olduğu kadar damağa da hitap ediyor. En sevilen magnolia tarifi nedir? En lezzetli magnolia kreması nasıl yapılır? Magnolia yapım aşamaları nelerdir?

İşte Magnolia tatlısı yapımının en önemli püf noktaları...

EN LEZZETLİ MAGNOLİA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

MUHALLEBİSİ İÇİN;

* 1 litre süt

* 3 yemek kaşığı un

* 2 yemek kaşığı nişasta

* 1 su bardağı şeker

* 1 adet yumurta sarısı

* 1 paket sıvı krema

* 1 paket vanilya

SÜSLEMESİ İÇİN

* 1,5 paket yulaflı bisküvi

· * Çilek, muz

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EN LEZZETLİ MAGNOLİA TARİFİ YAPIM AŞAMALARI

*Tencereye süt, şeker, nişasta, un ve yumurtayı alın.

*Çırpma teli ile çırpın.

*Ocağa alıp karıştırmaya başlayın.

*Kıvamı koyulaşıp, göz göz oluncaya kadar pişirin.

*Ocaktan alın, vanilya ekleyin ve karıştırın. Soğumaya bırakın.

*Muhallebi soğurken, ara ara karıştırın ki üzeri kabuk tutmasın.

*Muhallebi soğurken, bisküvileri rondodan geçirin.

*Muhallebi soğuduktan sonra, içine bir paket krema ilave edip mikser ile çırpın.

*Çilekleri ince dilimler halinde kesin.

*Kupların en dibine 1 yemek kaşığı bisküvi ekleyin.

*Çilekleri görüntülerdeki gibi dizin ve üzerine muhallebi ilave edin.

*Daha sonra bir kat daha bisküvi ve yine muhallebi, en son bisküvi olacak şekilde pay edin.