Mahsun Kırmızıgül, 120 milyon liraya çektiği filmden zarar etti

Yayınlanma: 28.04.2024 - 14:50

Güncelleme: 28.04.2024 - 14:50

Mahsun Kırmızıgül, 'Prestij Meselesi' adlı sinema filminden zarar ettiğini açıkladı.

2022'de 120 milyon lira bütçeyle çekilen film, 2023'te gösterime girdi. Gösterim dönemi, 6 Şubat depremlerine denk gelen 'Prestij Meselesi', bu nedenle beklentilerin altında gişe yaptı.

Mahsun Kırmızıgül, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Maddi anlamda bize geri dönüşü olmadı, zararımızı karşılamadı. Bir de depreme denk geldi. Olabilir, her film izleyiciyle buluşacak diye bir kural yok. Ben yine de o filmi yaptığım için mutluyum. En azından aklımda olan bir senaryoyu çekmiş oldum. Bazen yazıyorsun, çekilmeyince rahatsız oluyorsun."

1990’lı yıllarda Prestij Müzik’le yolları kesişen Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in Hilmi Topaloğlu'nun yapımcılığında şöhrete uzanan yolculuğunu konu alan 'Prestij Meselesi', 8 haftalık gösterim sürecinde 100.506 kişi tarafından izlenirken 7.987.897 TL hasılat etti.

