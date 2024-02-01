Meltem Cumbul uğruna Türkiye'ye dönmüştü: Mahsun Kırmızıgül'ün yeni dizisiyle ilgili gelişme

Uzun zamandır Amerika’da yaşayan Meltem Cumbul, Mahsun Kırmızıgül’ün heyecanla beklenen yeni dizisi için Türkiye'ye dönmüştü. Ancak dizi hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 14:51
Meltem Cumbul uğruna Türkiye'ye dönmüştü: Mahsun Kırmızıgül'ün yeni dizisiyle ilgili gelişme
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Çiçek Taksi, Tatlı Kaçıklar, Yılan Hikayesi, Biz Size Aşık Olduk, Gurbet Kadını, Aşk Yakar ve Muhteşem Yüzyıl gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Meltem Cumbul bir süredir Amerika'da yaşıyordu. Uzun zamandır herhangi bir projede de yer almayan Cumbul, Mahsun Kırmızıgül’ün heyecanla beklenen yeni dizisi için Türkiye'ye geri dönmüştü.

Mahsun Kırmızıgül’ün uzun bir zaman sonra ekrana döneceği dizinin çekimlerinin ocak sonunda başlaması planlanıyordu.

Halil Ergün ve Meltem Cumbul gibi usta isimlerle anlaşılan dizi hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, Kanal D’de yayınlanacak olan dizinin başrolleri konusunda istediği oyuncu kadrosunu şimdilik kuramayınca diziyi yeni sezona erteledi. İlk bölümlerini Mahsun Kırmızıgül’ün yöneteceği dizinin çekimleri temmuz ayına ertelendi.


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