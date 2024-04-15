Mahsun Kırmızıgül, ölmediğini açıkladı

Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından 'Mahsun Kırmızıgül öldü' başlıklı haberlere tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 11:18
Mahsun Kırmızıgül, ölmediğini açıkladı
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Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, sosyal medyada yayılan 'öldü' haberlerine tepki gösterdi. 

Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sırf tık almak için sosyal medyada 'öldü' haberi yapmak gerçekten çok ayıp. Arkadaşlar, yaşıyorum ve sağlığım da yerinde. Önümüzdeki cuma günü sahneye çıkacağım. Yıkılmadım, ayaktayım" ifadelerini kullandı.


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