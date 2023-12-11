Mahsun Kırmızıgül’ün “Güzel Atlar Diyarı” dizisinde 2 yeni oyuncu

Yayınlanma: 11.12.2023 - 14:47

Güncelleme: 11.12.2023 - 14:48

Kanal D'nin yeni yılda ekranlara sunmayı planladığı "Güzel Atlar Diyarı" dizisi Mahsun Kırmızıgül'ü setlere döndürdü.



Ünlü sanatçı, ortağı Murat Tokat’la gişe rekortmeni filmlere ve çok izlenen dizilere imza attığı Boyut Film ve duayen yapımcı Fatih Aksoy’un çekeceği dizinin kadrosuna Halil Ergün ve Meltem Cumbul’un ardından 2 önemli oyuncu daha katıldı.



Melis Birkan İstanbul, Diyarbakır, Karadeniz ve Kapadokya’da çekilecek olan dizinin kadrosuna katıldı. Ünlü oyuncu Kanal D’de seyirciyle buluşacak olan dizide "Ünzile" rolüne hayat verecek.

Mahsun Kırmızıgül’ün ilk bölümlerini yöneteceği, Feraye Şahin’in yazdığı diziyle el sıkışan bir diğer isim ise Eren Vurdem.

Başarılı oyuncu masalsı bir aşk hikâyesinin anlatılacağı dizide "Cihangir" rolünü canlandıracak.