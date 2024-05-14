Mahsun Kırmızıgül’ü duygulandıran gece… Meltem Cumbul ve Halil Ergün sahnesini izledi

Yayınlanma: 14.05.2024 - 10:18

Güncelleme: 14.05.2024 - 10:30

Mahsun Kırmızıgül yeni yayın döneminde Kanal D için "Güzel Aşklar Diyarı" adlı diziyi çekecek. Kapadokya’da çekilecek olan dizinin kadrosunda yer alan Meltem Cumbul ve Halil Ergün hafta sonu Mahsun Kırmızıgül‘ün bir restauranttaki sahne programını izledi.

Ekibe Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal da katıldı. Gecede Kırmızıgül sahneden inip onur konuklarının yanına gitti.

Meltem Cumbul "Beyaz Gitme Toz Olur" türküsünü okurken, Halil Ergün de anneler günü nedeniyle şiir okudu. Mahsun Kırmızıgül bu anlarda çok duygulandı.