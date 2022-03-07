Mahsun Kırmızıgül'den 'Bergen' filmi eleştirisi: 'O anda sinemadan çıkıyorum'

07 Mart 2022 Pazartesi, 10:40

Son yıllarda biyografi filmleri sıkça beyazperdede yer almaya başladı. Kamuoyuna mâl olmuş kişilerin beyazperdeye yansıyan hayatları, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. 'Müslüm' ve 'Dilberay'ın ardından şarkıcı Bergen'in hayatı da sinemaya taşındı.

4 Mart'ta vizyona giren ve başrolünde Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı filme, Mahsun Kırmızıgül'den bir eleştiri geldi.

"O ANDA SİNEMADAN ÇIKIYORUM"

Kırmızıgül, "Bir şarkıcının hayatını oynayabilirsiniz ama onun şarkılarını onun gibi asla söylemezsiniz. Milyonlarca insanı, sesleri ile etkileyen şarkıcıların kendi biyaografi filmlerinde kendi sesleri yok. Biyografi filminde oyuncu kendi sesi ile şarkı söylediği anda sinemadan çıkıyorum" dedi.

"TARTIŞILACAK BİR YANI YOK"

Kırmızıgül ayrıca, "Bunun tartışılacak bir yanı yok. Neşet Ertaş, Zeki Müren, Esengül gibi sanatçıların şarkılarını, hangi oyuncu arkadaşlar seslendirebilir. Ben sevdiğim sanatçıyı izlemeye giderken, ona hayat veren oyuncunun amatörce söylediği şarkıları duymak zorunda değilim" diyerek yeni bir tartışma yarattı.