Makyaj malzemesi alırken dikkat! Tehlike saçıyor olabilir...

Yayınlanma: 13.03.2024 - 18:50

Güncelleme: 13.03.2024 - 18:50

Makyaj yapan yurttaşlar, makyaj malzemelerini alırken malzemelerin içeriğine genelde bakmıyor. Ancak, makyaj malzemeleri birçok yönden tehlike saçıyor olabilir... İşte, makyaj malzemesi alırken dikkat edilmesi gereken içerikler...

SİLİKON

Kapatıcılar ve primer'larda kullanılan dimetikon, ince çizgileri doldurup pürüzsüz bir görünüm oluştursa da silikonların yoğun kapatıcı etkisi ciltte hasara yol açabilir. Cildinizde kir birikebilir, bu da akne ile sonuçlanabilir. Gözeneklerinizde oluşturduğu tıkanıklık sebebiyle cildinizin donuk ve cansız görünmesine neden olabilir.

ALKOL

Matlaştırıcı ürünler ya da sabitleme spreylerinde bulunan alkol ve etanoller, cilt kuruluğu yapabilir. Bu da yüzünüzün gerilmesine ve pul pul dökülmesine neden olabilir.

PARABEN

Kozmetik ürünlerde sıkça kullanılan paraben, cildinizin yapısını bozabilir ve erken yaşlanmaya sebep olabilir.

TALK

Toz bazlı ürünlerde kullanılan talk, doğal bazlı bir ürün olmasına rağmen hassas ciltlerde tahrişe veya kuruluğa neden olabilir ve akneli ciltleri kötüleştirebilir.