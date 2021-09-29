Manga efsanesi Golgo 13'ün yaratıcısı Takao Saito yaşamını yitirdi

29 Eylül 2021 Çarşamba, 10:24

Uzun soluklu Golgo 13 mangasına imza atan ünlü sanatçı Takao Saito, 84 yaşında pankreas kanserinden dolayı yaşamını yitirdi.

Ünlü sanatçı Takao Saito'nun 24 Eylül'de pankreas kanseriyle olan mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumduğu duyuruldu.

50.YILI KUTLANMIŞTI

Saito, ilk kez 1968'de yayınlanan Golgo 13 mangasıyla tanınıyordu. Tüm zamanların en çok satan ikinci manga serisi olan Golgo 13'ün 2018 yılında 50. yılı kutlanmıştı.

Japon hükümeti sanata katkılarından dolayı Takao Saito'ya Mor Kurdeleli Onur Madalyası vermişti.

GOLGO 13 EFSANESİ NEDİR?

Saito'nun destanı Duke Togo takma adıyla bilinen Golgo 13 kod adlı efsanevi suikastçinin hikayesini konu alıyordu.

Doğru fiyata herkesi öldürmeye hazır olan Golgo 13, mangada dünyadaki hemen hemen her hükümet ve güvenlik örgütünün öfkesini üzerine çeken bir tekçiydi.

Golgo 13'ün 1973 ve 1977 yıllarında iki aksiyon filmi çekilmişti. İkinci filmde başrolü Sonny Chiba oynamıştı.

Üç kez de animeye uyarlanan seri, Kuzey Amerika'da büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

1988 yılında video oyunu bile yapıldı. Bu oyun Golgo 13: Top Secret Episode adıyla Nintendo için Vic Tokai tarafından hazırlandı.

Saito'nun çalışmalarının ilk 13 cildi 2006'da İngilizce olarak yayınlandı.

2013'te Saito 'Golgo 13'ün iptal edileceğinden' endişe ediyordu. Bu yüzden seri için bir final planladı.

2021 yılının Nisan ayında Saito, bu final sahnesinden bahsetmişti.

Yayıncı Shogakuan'a göre Saito ölümünden önce hikayesinin sonlanmasından sonra kendisi olmadan da devam etmesini talep etti. Bu nedenle yayıncı firma diziyi sonlandırmaktan vazgeçti.