'Nomadland' oyuncusu Melissa Yandell Smith yaşamını yitirdi
Oyuncu ve eğitmen Melissa Yandell Smith, 64 yaşında yaşamını yitirdi. Nomadland, Smith’in yer aldığı tek sinema filmiydi.
A.C.T./Instagram
Oyuncu ve eğitmen Melissa Yandell Smith, 7 Eylül'de San Francisco’da hayata gözlerini yumdu. 64 yaşındaki Smith’in kolon kanserine yenik düştüğü açıklandı.
Smith, Frances McDormand ile Oscar ödüllü olan “Nomadland” filminde rol aldı. Smith ve McDormand Yale’den sınıf arkadaşıydı ve filmde iki kız kardeşi canlandırmışlardı.
YÖNETİCİLİK VE EĞİTMENLİK YAPIYORDU
Berkeley Repertory Theater ve California Shakespeare Theater’da sahnelenen çeşitli oyunlarda rol alan Melissa Yandell Smith, 25 yıldır American Conservatory Theatre’da yöneticilik ve eğitmenlik yapıyordu. "Nomadland", Smith’in tek sinema filmiydi.
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