Youtuber Mel Thompson yaşamını yitirdi

Ünlü Youtuber Mel Thompson 35 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi Thompson’ın eşi duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2021 Salı, 17:37
Youtuber Mel Thompson yaşamını yitirdi
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Youtube fenomeni Mel Thompson'ın yaşamını yitirdiğini Thompson'ın eşi Puffin Thompson doğruladı.

Acı haberi Instagram'dan duyuran Thompson eşinin ölüm nedenini açıklamadı.

Ancak ünlü Youtuber'ın Ehlers-Danlos sendromu dahil birçok sağlık sorunuyla boğuştuğu biliniyordu.

Ünlü Youtuber’ın eşi yaptığı açıklamada:

"Güzel bir insanı kaybettik. Onun sadece güldüğü fotoğrafları paylaşıyorum. Ne kadar sevildiğini görmek güzel. O herkesi sevdi, onu sevmeye ve sonsuza kadar özlemeye devam edeceğim. Ailemiz için her şeydi" ifadelerini kullandı.

Thompson'ın 4 çocuğu bulunuyor.


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