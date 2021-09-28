Youtuber Mel Thompson yaşamını yitirdi

28 Eylül 2021 Salı, 17:37

Youtube fenomeni Mel Thompson'ın yaşamını yitirdiğini Thompson'ın eşi Puffin Thompson doğruladı.

Acı haberi Instagram'dan duyuran Thompson eşinin ölüm nedenini açıklamadı.

Ancak ünlü Youtuber'ın Ehlers-Danlos sendromu dahil birçok sağlık sorunuyla boğuştuğu biliniyordu.

Ünlü Youtuber’ın eşi yaptığı açıklamada:

"Güzel bir insanı kaybettik. Onun sadece güldüğü fotoğrafları paylaşıyorum. Ne kadar sevildiğini görmek güzel. O herkesi sevdi, onu sevmeye ve sonsuza kadar özlemeye devam edeceğim. Ailemiz için her şeydi" ifadelerini kullandı.

Thompson'ın 4 çocuğu bulunuyor.

