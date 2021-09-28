Youtuber Mel Thompson yaşamını yitirdi
Ünlü Youtuber Mel Thompson 35 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi Thompson’ın eşi duyurdu.
Youtube fenomeni Mel Thompson'ın yaşamını yitirdiğini Thompson'ın eşi Puffin Thompson doğruladı.
Acı haberi Instagram'dan duyuran Thompson eşinin ölüm nedenini açıklamadı.
Ancak ünlü Youtuber'ın Ehlers-Danlos sendromu dahil birçok sağlık sorunuyla boğuştuğu biliniyordu.
Ünlü Youtuber’ın eşi yaptığı açıklamada:
"Güzel bir insanı kaybettik. Onun sadece güldüğü fotoğrafları paylaşıyorum. Ne kadar sevildiğini görmek güzel. O herkesi sevdi, onu sevmeye ve sonsuza kadar özlemeye devam edeceğim. Ailemiz için her şeydi" ifadelerini kullandı.
Thompson'ın 4 çocuğu bulunuyor.
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