Manga grubunun solisti Ferman Akgül Kopenhag'a taşınıyor!

Yayınlanma: 29.04.2024 - 13:52

Güncelleme: 29.04.2024 - 13:54

Şarkıcı Ferman Akgül, kariyeri için önemli bir iş teklifi geldiğini ve bu fırsatı kaçırmak istemediği için Kopenhag'a taşındığını söyledi.

Ferman Akgül, Kopenhag'a taşınmasıyla ilgili olarak "Sürekli yağdığı için New York şarkısındaki romantizmden uzaklaşıyor arada tabii. Ama kendi melankolisi var buranın da. Merak içindesiniz biliyorum, neler olduğu ile ilgili. Bir canlı yayında anlatacağım bu hafta. Güzel bir hafta sonu olsun herkes için" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZDEN KOPMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'

Ferman Akgül, sözlerine şöyle devam etti:

"Bettina'ya kariyeri için önemli olabilecek bir iş teklifi gelince kaçırmasını istemedim. Yıllarca o beni destekledi. Sıra bende. Çocukların da ortaokulda buraya gelmesi gerekiyordu zaten. Erken olunca şimdi daha kolay uyum sağlayacaklar.

maNga tam gaz devam ediyor endişe olmasın. Turnelere ve stüdyo çalışmalarına buradan geleceğim. Yazları hep Türkiye'de olacağız.

Ülkemizden kopmamız mümkün değil. Hatta bu yaz maNga yeni albüm şarkı şeçmelerine de başlayacağımızın müjdesini vereyim. Şimdilik bu kadar. Konserlerde görüşmek dileğiyle."