Yayınlanma: 09.05.2023 - 13:50

Güncelleme: 09.05.2023 - 13:50

Manga grubunun solisti Ferman Akgül İstanbul'da Zorlu AVM'de sergilenen Togg'un direksiyonuna geçmiş, o anların görüntüleri ise Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılmıştı. Redd grubunun gitaristi Güneş Duru, sosyal medya hesabından Ferman Akgün'ün Toog tanıtımdan 2 milyon lira aldığını iddia etti. Yurttaşlar, Ferman Akgül'ün hayatını ve kariyerini merak ediyor. Peki, Ferman Akgül kimdir, nereli, kaç yaşında? Manga solisti Ferman Akgül kim? Ferman Akgül şarkıları nelerdir? İşte, Ferman Akgül hakkında merak edilenler...

FERMAN AKGÜL KİMDİR?

İbrahim Ferman Akgül, 25 Aralık 1979'da Ankara'da doğdu. Aslen Şarkışlalıdır. Akgül'ün anlatımına göre dedesi, Aşık Veysel ile beraber köy köy gezip müzik icra ederdi. Ankara Anadolu Lisesi'nde okuduğu dönemlerde klasik gitar çalmaya başladı. Ama asıl müzik ile tanışması dokuz yaşındayken ailesinin aldığı piyano ile oldu.

Ferman Akgül, 1998'de Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne girdi ve çalıştığı ilk gruplarla bu dönemde tanıştı. İlk olarak Virgin Pulp adlı bir hardcore grubunda yer aldı. Turntable çalmak için girdiği grupta solist olmadığı için turntable alana kadar solistlik yapmaya başladı ve böylece solistliğe ilk adımını attı.

Daha sonra Colic grubuyla ve Özgür Can Öney'in de davulcusu olduğu 70'lik grubuyla çalışmaya başladı. 70'lik ile birlikte uzunca bir süre çalıştıktan sonra Cem Bahtiyar'ın da bas gitaristi olduğu Seven grubuna girdi, ardından bir süre müziğe ara verdi.

Sonra Özgür'ün daveti ile henüz yeni kurulmuş ve solisti olmayan bir grubun çalışmasına katıldı. 2001 yılının sonralarına doğru girdiği, henüz adı bile olmayan bu grubun adı daha sonra maNga oldu.

İlk albümlerini çıkarmadan önce grubuyla birlikte profesyonel müzik kariyerlerine başlamak için İstanbul’a geldi. maNga ismiyle 2004 yılında piyasaya sürdükleri ilk albümleri Türk rock tarihinin en başarılı ve en çok satan albümlerinden biri oldu. Bu albümle grup, Altın Plak da dahil olmak üzere çeşitli ödüller kazandı. maNga, 2005 ve 2009 yılları arasında Türkiye ve Avrupa’da tura çıktı. 2006 yılında "Bir Kadın Çizeceksin" şarkısı FIFA 06 soundtrack’inde kullanıldı.

2009 yılının Nisan ayında Şehr-i Hüzün'ü çıkardılar. Albümde ney, piyano, darbuka, bendir, tambur ve bağlama gibi geleneksel enstrümanlar kullandılar.

MTV Avrupa Müzik Ödülleri 2009'da Avrupa'nın En İyi Sanatçısı Ödülü'nü aldılar ve ardından 2010 Eurovision Şarkı Yarışması'na "We Could Be The Same" adlı şarkılarıyla katılarak Türkiye'ye ikincilik getirdiler. Yarışma için yapılan tanıtım turu öncesinde Ferman Akgül kalp çarpıntısından dolayı hastaneye kaldırıldı ve beş gün sonra taburcu edildi.

2012 yılında grubuyla birlikte e-akustik ve 2014'te Işıkları Söndürseler Bile albümlerini çıkardı.

Ferman Akgül müzik dışında sinemayla da çok yakından ilgilenmektedir. Hayalleri arasında Orhan Pamuk'un önemli bir eserini beyaz perdeye uyarlamak vardır. Ayrıca maNga'nın 2009 Nisan ayında çıkan albümünün yanında verilen maNga belgeselinin yaratıcısı olmakla beraber Sagopa Kajmer, Delta gibi sanatçıların klip çekimlerinde Posthane team ile birlikte payı vardır. Sagopa Kajmer ve Kolera'nın düet şarkısı olan "Monotonluk Maratonu" şarkısının klibini çekmiştir.

Marmara Üniversitesinde sinema üzerine yüksek lisans yaptıktan sonra İzmir Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümünde doktora yapmaya başladı.

TRT Müzik kanalında "Kulaktan Kulağa" adlı programı üç sezon boyunca hazırlayıp sundu.

2014 yılında "Sıra Bizde" adı ilk single'ını çıkardı.

Billboard dergisi, 46 magazine, Hürriyet ve Vatan gazetelerinde köşe yazıları yazdı.

FERMAN AKGÜL ÖZEL HAYATI

2012 Ekim ayında eşi Esra Bayram Yaman'dan boşandı. Akgül, 19 Haziran 2015 tarihinde Instagram hesabından yeni eşi Bettina Kuperman ile ilk bebekleri olan Aaron Akgül'ün fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. 1 Kasım 2016'da Osmanlı Cadısı Tırnova adlı ilk kitabı yayımlandı.

FERMAN AKGÜL ŞARKILARI

Stüdyo Albümleri (maNga ile)

2004 - Manga

2006 - Manga+

2009 - Şehr-i Hüzün

2010 - We Could Be the Same (EP)

2012 - e-akustik

2014 - Işıkları Söndürseler Bile

2021 - Antroposen 001

Stüdyo Albümleri (Solo)

2017 - Yürüyorum İçimde

Ferman Akgül Single'ları

2016 - İstemem Söz Sevmeni

2016 - Dırdır (feat. Pascal Nouma)

2022 - Uyan Oğlum

FERMAN AKGÜL ÖDÜLLERİ

2002 - “Sing Your Song” - İkincilik (Kal Yanımda)

2005 - Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Çıkış Yapan Grup (Bir Kadın Çizeceksin)

2006 - MÜYAP Müzik Endüstrisi Ödülleri - Altın Plak Ödülü

2006 - Our Future Dergisi - En İyi Grup

2006 - Jetix TV Ödülleri - En İyi Grup

2006 - Beyaz Show Oscarları - En İyi Performans

2006 - Kemal Sunal Kültür Sanat Ödülleri - En İyi Çıkış Yapan Grup (Bir Kadın Çizeceksin)

2006 - Popsay Ödülleri - En İyi Rock ve Alternatif Grup

2006 - Popsay Ödülleri - En İyi Klip (Bir Kadın Çizeceksin)

2007 - Radyo Boğaziçi - En İyi Animasyon Klip (Yalan)

2007 - Kanaltürk Ödül Töreni - En İyi Grup

2007 - Kanaltürk Ödül Töreni - En İyi Klip (Bir Kadın Çizeceksin)

2007 - Yıldız Teknik Üniversitesi - En İyi Grup Ödülü

2009 - Yıldız Teknik Üniversitesi - En İyi Grup Ödülü

2009 - MTV Avrupa Müzik Ödülleri - Avrupa’nın En İyi Sanatçısı

2009 - 13. İstanbul FM Altın Ödülleri - En İyi Grup

2009 - Pal FM En İyiler Ödülleri - En İyi Canlı Performans

2009 - Pal FM En İyiler Ödülleri - En İyi Şarkı (Dünyanın Sonuna Doğmuşum)

2009 - 17. İTÜ EMOS Başarı Ödülleri - Yılın En Başarılı Grubu

2010 - 16. Kral Müzik Ödülleri - En İyi Grup

2010 - 55. Eurovision Şarkı Yarışması - İkincilik Ödülü (We Could Be The Same)

2011 - Balkan Müzik Ödülleri - Balkanların En İyi Grubu

2012 - Balkan Müzik Ödülleri - Balkanların En İyi Grubu

2012 - Radyo Klas Müzik Ödülleri - En iyi grup

2012 - Blue Jean Ödülleri - Yılın grubu

2012 - Blue Jean Ödüllerİ - Yılın Albümü (E-Akustik)

2012 - Altın Örümcek Medya Ödülleri - En iyi website (www.manga.web.tr)

2015 - Türkiye Gençlik Ödülleri - En İyi Grup

2015 - Magazinci.com 15. Yıl İnternet Medyası Yılın En İyileri - Yılın En İyi Grubu

2015 - Radyo Boğaziçi - En İyi Grup