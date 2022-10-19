Manhattan Gecesi filminin konusu ne, oyuncuları kim? Manhattan Gecesi filminin IMDb puanı kaç?

19 Ekim 2022 Çarşamba, 18:09

Televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan Manhattan Gecesi filminin konusu, oyuncuları ve IMDb puanı merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...

MANHATTAN GECESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Porter Wren, mahkeme ve cinayet yazıları yayımlayan New York’un önemli bir gazetesinde çalışan bir gazetecidir. Porter, ailesine bağlı, mutlu bir adamdır. Sıradan bir hayatı olan Porter’ın yaşamı katıldığı bir davetten sonra birdenbire değişir. Porter bu davette Caroline ile tanışır. Caroline'in ünlü bir yönetmen olan eşi gizemli bir şekilde öldürülmüştür. Caroline, Porter ile kısa sürede yakınlık kurar ve ondan eşinin cinayetini araştırmasını ister. Porter teklifi kabul eder. Fakat bu süreç olaylı geçecektir.

MANHATTAN GECESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

ADRIEN BRODY

YVONNE STRAHOVSKI

JENNIFER BEALS

MANHATTAN GECESİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Manhattan Gecesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlenmiştir.