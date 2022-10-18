Geride Kalanlar filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Geride Kalanlar filminin IMDb puanı kaç?

18 Ekim 2022 Salı, 08:00

ABD yapımı aksiyon/gerilim temalı filmler kategorisinde yer alan Geride Kalanlar filminin yönetmen koltuğunda Vic Armstrong oturmaktadır. Film, Tim LaHaye ve Jerry B. Jenkins tarafından 1995 yılında yazılan aynı adlı romandan uyarlanmıştır. İşte, filmin merak edilen ayrıntıları...

GERİDE KALANLAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dünya’da kaos ve yıkıma sürüklenirken bir anda milyonlarca insan sebebi bilinmeyen bir şekilde sonsuza kadar silinir. Bu devasa yıkımdan kurtulmayı başaran bir avuç insan dünyada kalmayı başarıyor. Film, ana karakter Chloe'nin zor bir süreçle başa çıkma hikayesini ve macerasını anlatıyor. Heyecan dolu filmin senaryosunu ise Paul Lalonde ve John Patus uyarlamıştır.

GERİDE KALANLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nicolas Cage

Chad Michael Murray

Lea Thompson

Nizky Whelan

Cassi Thomson

Jordin Sparks

GERİDE KALANLAR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Geride Kalanlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.1 olarak belirlenmiştir.