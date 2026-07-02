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Manifest 'sürpriz' konuğunu duyurdu

Manifest 'sürpriz' konuğunu duyurdu

2.07.2026 10:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Manifest 'sürpriz' konuğunu duyurdu

Müzik grubu Manifest, Yenikapı Festival Park'ta düzenleyecekleri 'Manifestival'in 10 Temmuz'daki açılış gününde sürpriz sahne konuğunun Süperstar Ajda Pekkan olduğunu duyurdu. Üç gün sürecek festivalin ilerleyen günlerinde Motive ve Kenan Doğulu da sahne alacak.
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Müzik dünyasında son dönemde dikkat çeken grubu Manifest, 10, 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde Yenikapı Festival Park'ta 'Manifestival' adıyla kapsamlı bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor.

Üç gün sürecek olan festivalin konuk sanatçıları müzikseverler tarafından merakla beklenirken, grup yaptığı son açıklamayla tüm programı netleştirdi. Daha önce etkinlik takvimi kapsamında 11 Temmuz'daki sahnelerinde ünlü rapçi Motive'yi, 12 Temmuz'da ise Türk pop müziğinin sevilen ismi Kenan Doğulu'yu konuk edeceklerini açıklayan Manifest, açılış günü olan 10 Temmuz'daki isim için uzun süre "sürpriz" ifadesini kullanmıştı.

AJDA PEKKAN SAHNE ALACAK

Grup üyeleri, sosyal medya üzerinden yayımladıkları yeni bir videoyla bu merakı giderdi ve 10 Temmuz'da sahnede ağırlayacakları ismin Türk pop müziğinin efsanesi Ajda Pekkan olduğunu açıkladı.

Büyük ses getiren duyuru videosunda grup üyeleri, Süperstar'ı "Süperstarımız, idolümüz, her şeyimiz Ajda Pekkan" sözleriyle takdim etti. Ayrıca yayımlanan videoda, Manifest ve Ajda Pekkan'ın yakın zamanda müzikseverlerin beğenisine sundukları ortak projeleri olan "Hileli" adlı şarkıya da yer verildiği görüldü.

İlgili Konular: #sürpriz #konuk #manifest

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