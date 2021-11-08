Manisa'da sokak ortasında türbe: "Evi tarif etmek kolay oluyor"
Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Ege Mahallesi'ndeki Sevinç Sokak'ta bulunan ve Manisa ermişlerinden olduğu belirtilen Terzizade Ahmed Efendi'nin türbesi, bulunduğu yer itibarıyla dikkati çekiyor. Apartmanların ortasında kalan türbenin evlerini tarif ederken kolaylık sağladığını söyleyen 72 yaşındaki Muazzez Aydın, "Cuma günleri dua etmeye gelen çok oluyor" diye konuştu.
Ege Mahallesi'nin imara açılmasıyla 17. yüzyılda yaşadığı söylenen Terzizade Ahmed Efendi Türbesi, apartmanların arasında kaldı. Bulunduğu sokağı ikiye bölen türbeyi ilk kez görenler şaşkınlık yaşarken, mahalli ise duruma zamanla alıştı.
Her cuma günü ziyarete gelenler de türbe başında dua ediyor.
"MAHALLE SAKİNLERİ OLARAK ALIŞTIK"
Mahalleye 6 ay önce taşındığını ve türbenin bulunduğu Sevinç Sokak'ta oturduğunu belirten Nevzat Çakar (70), "Aslında çok güzel. Sokağı tarif etmede işime çok yarıyor. Misafirlerim geldiği zaman, ilk gördüklerinde önce şaşırıyorlar. Biz de ilk gördüğümüzde şaşırmıştık" dedi.
"İLGİNÇ AMA GÜZEL"
Oğlunu arkadaşına bırakmak için sokağa gelen Haldun Dalyan (43) ise "Buraya ikinci gelişim. Daha önce burada bir türbe olduğunu bilmiyordum. Görünce ilginç geldi ama güzel. Böyle bir sokakta otururum ama çekinebilirim de mahalle sakinleri alıştı sanırım" ifadelerini kullandı.
"İLK GELDİĞİMDE BİLMİYORDUM"
Türbenin bulunduğu sokakta yaklaşık 40 yıldır oturan Muazzez Aydın da "İlk geldiğimizde burada türbe olduğunu bilmiyordum. Görünce şaşırdım. Türbe sayesinde evlerimizi tarif etmek kolay oluyor. Cuma günleri kalabalık oluyor. Mahalle sakinleri olarak alıştık" diye konuştu.
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