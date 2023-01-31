Marilyn Manson hakkında yeni bir cinsel istismar suçlaması

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 14:13

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 14:13

Birden fazla cinsel saldırı suçlaması bulunan ABD'li müzisyen Marilyn Manson hakkında yeni bir dava açıldı. 'Çocuk ve yetişkin cinsel istismarı, cinsel saldırı ve tacizle' suçlanan Manson, geçen hafta oyuncu Esme Bianco ile davasında anlaşmaya varmıştı.

The Guardian’dan aktardığına göre, New York’ta açılan dava, gerçek adı Brian Warner olan Marilyn Manson’ın geçen hafta 2021 hakkında açılan tecavüz ve cinsel saldırı davasında Bianco ile anlaşmaya varmasından bir hafta sonra yaşandı.

İsmi verilmeyen davacı, Manson’ın kendisini ilk olarak 16 yaşındayken 1995 yılında hedef aldığını söyledi.

Başka tecavüz ve cinsel istismar davaları da olan Manson hakkında açılan son dava, New York’ta cinsel saldırı mağdurlarının olayın yaşandığı zamana bakılmaksızın şikayet etme şansına sahip olduğu yeni yasa sayesinde gerçekleşti.

Davacı, Manson’ın istismarının 19 yaşında devam ettiğini belirtti.

Davada Manson’ın “pedofili takıntıları ve şiddetli davranışlarının yapım şirketleri tarafından bilindiği ancak Manson’ın desteklendiği” belirtildi.