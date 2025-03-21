Yayınlanma: 21.03.2025 - 21:51

Güncelleme: 21.03.2025 - 21:51

İstanbul Saraçhane'de konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "marjinal" kelimesini kullanmasını ardından yurttaşlar marjinal kelimesinin anlamını araştırmaya başladı. Peki, marjinal ne demek? Marjinal ne anlama geliyor? İşte ayrıntılar...

MARJINAL NE DEMEK?

TDK tarafından "marjinal" kelimesinin anlamı "aykırı" şeklinde açıklanıyor.

Marjinal kelimesi, bağlama göre farklı anlamlara gelebilir. İşte en yaygın kullanımları:

Sıra dışı, alışılmışın dışında:

Toplumun genel norm ve kurallarına uymayan, farklı ya da aykırı davranan kişiler veya gruplar için kullanılır.

Ekonomik anlamda:

Ekonomide, bir değişkenin küçük bir birim artışına verdiği tepkiyi ifade eder.

Matematik ve istatistikte:

Bir dağılımın uç değerleri veya ana eğilimden sapmalar için kullanılır.

Siyasette:

Ana akıma dahil olmayan, uç görüşlere sahip olan