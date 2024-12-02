Mars'ta yaşam Dünya ile aynı anda başlamış olabilir! 4.4 milyar yıl önce başladı

Yayınlanma: 02.12.2024 - 10:00

Güncelleme: 02.12.2024 - 10:00

Bilim insanları, Mars'tan gelen bir meteoritin içindeki zirkon mineralini inceleyerek, suyun Kızıl Gezegen'de yaklaşık 4,4 milyar yıl önce var olduğunu keşfetti. Bu, Mars'ta yaşamın gelişmesi için gerekli koşulların Dünya ile eşzamanlı olarak oluşmuş olabileceği anlamına geliyor.

MARS VE DÜNYA'DA EŞ ZAMANLI SU VARLIĞI

Bilim insanları uzun süredir Mars'ta su olduğunu biliyorlardı; antik nehirler ve göllerin güçlü jeolojik izleri gezegenin yüzeyine kazınmış durumda. Ancak suyun Mars'ta ne zaman ilk kez ortaya çıktığı veya yaşamın ortaya çıkması için gerekli koşulları nasıl yarattığı belirsizdi.

Yeni bir araştırma, Mars'taki suyun varlığının Dünya'daki ile aynı döneme denk geldiğini gösteriyor. Araştırmacılar, Mars'tan gelen ve "Kara Güzellik" olarak adlandırılan meteoritin içindeki zirkon mineralini analiz ettiler. Zirkon kristalleri, kristalleştikleri veya oluştukları tarih ve koşulları yeniden yapılandırmalarına olanak tanıyan elementler içerir.

YAŞAM İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR MARS'TA MEVCUTTU

Lozan Üniversitesi Jeobilimler ve Çevre Fakültesi'nden Jack Gillespie ve ekibi tarafından yürütülen araştırma, Mars kabuğunda suyun yaklaşık 4,4 milyar yıl önce bulunduğunu ortaya koydu. Gillespie, "Verilerimiz, Mars'ın kabuğunda suyun Dünya'nın yüzeyinde suya dair en erken kanıtlarla karşılaştırılabilir bir zamanda var olduğunu gösteriyor" dedi.

Araştırma, Mars'ın tarihinde bir noktada yaşamın oluşumu için elverişli olan sıcak su kaynakları veya menfezlere sahip olduğu fikrini destekliyor. Curtin Üniversitesi'nden Aaron Cavosie, "Hidrotermal sistemler Dünya'da yaşamın gelişimi için esastı ve bulgularımız Mars'ın da kabuk oluşumunun en erken tarihinde yaşanabilir bir ortam için kilit bir bileşen olan suya sahip olduğunu gösteriyor" dedi.

"KARA GÜZELLİK" METEROİTİNİN ÖNEMİ

2011 yılında Sahra Çölü'nde keşfedilen ve "Kara Güzellik" olarak adlandırılan meteorit, Mars yüzeyindeki bir çarpışma sonucu fırlatılmış ve yaklaşık 5 ila 10 milyon yıl önce Dünya'ya düşmüş olduğu düşünülüyor. Bilim insanları, meteoritin içindeki zirkon kristallerinde alışılmadık miktarda demir, alüminyum ve sodyum tespit ettiler. Bu kimyasal bileşim, kayacın oluştuğu magmatik aktivite sırasında suyun varlığına işaret ediyor.