Martin Scorsese'den 'Nosferatu'ya övgü: 'Transilvanya'daymışsın gibi hissediyorsun!'

Yayınlanma: 10.02.2025 - 16:43

Güncelleme: 10.02.2025 - 16:43

ABD’li usta yönetmen Martin Scorsese, Robert Eggers imzalı "Nosferatu" uyarlamasına övgüler yağdırdı. Scorsese, filmi izledikten sonra “Vay be! Adam harika bir şey yapmış” diyerek hayranlığını dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl "Dolunay Katilleri" filmiyle Oscar’da En İyi Film dalında aday gösterilen 83 yaşındaki yönetmen, korku sinemasının en önemli klasiklerinden 1922 yapımı Nosferatu’nun yeniden çevrimi hakkında konuştu.

"FİLM BİTTİĞİNDE HALA O DÜNYANIN İÇİNDESİN"

TCM’den Dave Karger ile yaptığı röportajda filmi değerlendiren Scorsese, "Bu adamın yaptığı her şey harika. Ve bu film öyle ki izledikten sonra fazla bir şey yapamıyorsun. Hâlâ o dünyanın içindesin. Transilvanya'daymışsın gibi hissediyorsun" ifadelerini kullandı.

Robert Eggers’in yönetmen koltuğunda oturduğu "Nosferatu", genç bir kadın ile ona aşık olan adamın ve hayatlarına giren korkunç vampirin yarattığı dehşetin gotik hikâyesini anlatıyor.