Marvel yaratıcıları birbirine girdi: Baş editör yıllarca herkesi kandırmış

15 Ekim 2021 Cuma, 16:13

Marvel Comics, son olarak editörlerin tartışmalarıyla gündeme geldi. Baş editör C. B. Cebulski 2017 yılında, Akira Yoshida ismiyle çizgi romanlar yayınladığını kabul etti. Cebulski, bu durumu itiraf edene kadar hayalî bir Japon adam yarattı ve onun isminin arkasına sığındı.

Sözcü'nün USA Today’den aktardığına göre, sosyal medya kullanıcıları Cebulski olduğu ortaya çıkan “Akira Yoshida” adıyla yazılmış çizgi romanları bulsa da C. B. Cebulski ilk önce bu kişi olduğunu reddetti.

2017’de editör sonunda takma isim kullandığını kabul etti. Baş editör olmadan önce Marvel’deki pozisyonunun çizgi roman yayınlamasına izin vermediğini, bu yüzden çalışmalarını bir Japon kimliği altında yayınlamayı seçtiğini söyledi:

“Şeffaf değildi ama bana yazma, iletişim ve baskı hakkında çok şey öğretti. Ancak bunların hepsi geride kaldı. Şimdi Marvel’in yeni genel yayın yönetmeni olarak yeni bir sayfa açıyorum ve tüm Marvel deneyimlerimi dünyanın dört bir yanından gelecek yeteneklerle paylaşmaya başlayacağım için heyecanlıyım.”

SAHTE KİMLİĞİYLE RÖPORTAJ VERDİ

Cebulski, Yoshida’nın ABD’de zaman geçirdiğini ve çizgi romanlar aracılığıyla İngilizce öğrendiğini söylemiş ve Japon yazar olarak poz vererek 2004’te Newsarama’ya röportaj bile vermişti.

Ancak yakın zamanda Daredevil gibi dizilerde çalışan yönetmen Steven DeKnight, Marvel’ın Cebulski’yi tutma kararına katılmadığını tweetledi. Bu sorun çözülene kadar stüdyodan başka proje kabul etmeyeceğini söyledi:

“Marvel ile çalışmayı seviyorum ama bu sorun çözülene kadar gelecekteki işlerde yer almayacağım. Umarım çizgi roman dünyasındaki daha yüksek profilli diğer yaratıcılar da aynı şeyi yapacaktır.”

Kültürel eleştiri sitesi The Nerds of Color’ın yazı işleri müdürü Keith Chow, 2017’de NBC News’e verdiği demeçte, “Asyalı olmayanların kendilerini gerçek Asyalı insanlardan daha yetkili hissettiklerine bir başka örnek. Bu kimlikler, sana yakıştığını hissettiğinde giyebileceğin kostümler değil” dedi.

Marvel’in gecikmeli de olsa konuyla ilgili harekete geçip geçmeyeceği henüz belli değil.