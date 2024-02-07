Masa başı çalışanlar toplanın! İşte bel ve sırt ağrılarına iyi gelecek 8 öneri...

Yayınlanma: 07.02.2024 - 20:29

Güncelleme: 07.02.2024 - 20:31

Modern yaşam tarzı çoğumuzu gittikçe daha da hareketsiz kılıyor. Vücudumuz hareket etmek üzerine kurulu bir sistem olduğu için de bu büyük değişim; sırt ve bel ağrıları, kas ağrıları, omurga ağrısı pek çok hastalığı da beraberinde getiriyor. Peki bu rahatsızlıklara iyi gelebilecek yöntemler nelerdir? İşte bel ve sırt ağrılarına iyi gelecek 8 öneri...

1. Başınızı dik tutun

Başınızı doğal pozisyonundan uzaklaştırarak öne veya arkaya konumlandırmaktan kaçınmanız gereklidir.

2. Klavye ve fare kullanım mesafesini kısa tutun

İdeal olarak bu iki ekipman yan yana yerleştirilmelidir. Dirsekler 90 derecelik açıyla durmalıdır. Doğru bir el ve fare yerleşimi için klavye ile fare aynı düzeyde olmalıdır. Böylelikle bu öneri, bedeninize faydalı olacaktır.

3. Bilgisayar kullanımı için ideal uzaklığınızı belirleyin

Monitörün gövdenizin bir kol uzaklığında ve monitör üst hizasının göz seviyenizde olması ideal bir seçim olacaktır.

4. Sandalye seçimine dikkat edin

Sandalye veya koltuk bilgisayar başı çalışmanın sağlıklı olabilmesi için en önemli unsurlardandır. Sandalye seçimi yapılırken sırt desteği olmasına, oturma yeri ile ayarlanabilir sırt desteği bulunmasına dikkat edilmelidir. Gerek oturma yeri gerekse sırt bölgesi oturma pozisyonunuzu destekleyecek şekilde olmalıdır. Vücudunuzu rahatsız olmayacak pozisyona getirmeniz sizin için yararlı olacaktır.

5. Ayaklarınızı destekleyin

Dizleriniz ve ayak bileğinizde oluşan gerginliği azaltmak için, ayaklarınızı omuz genişliğinde açık ve engebesi az veya düz bir zeminde konumlandırınız.

6. Molalar verin

Çalışma esnasında her 45 dakikada en az bir kez yerinizden kalkın ve hareket edin, bir kaç germe ve omurga, kol bacak esnetme hareketi yapın. Böylece omurga üzerindeki baskıyı azaltmış ve dolaşımı hızlandırmış olacaksınız.

7.. Vücudunuzu esnetin

Çalışma esnasında belirli aralıklarla, önünüzdeki dosya ve işleri bir kenara bırakıp vücudunuzu esnetin. Böylece doğru duruşunuzu koruyarak günün geri kalanını daha sağlıklı geçirirsiniz.

8. Telefonu doğru kullanın

Aynı anda birçok işi birden yaparken, telefonu omuz ve kulak arasında tutmak içgüdüsel bir harekettir. Bu davranış omurga sağlığını olumsuz etkiler. Boyun sırt ağrısı sebebi olabilir. Konuşmalarınız için bir kulaklık veya hoparlör kullanabilirsiniz.