'Kalp sağlığını korumak için egzersiz ve yürüyüş yapılmalı'

Yayınlanma: 14.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 14.04.2023 - 07:00

Kardiyoloji Bölümünden Prof. Dr. Murat Gençbay, Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla, kalp damar hastalıklarının ölüm sebebi olarak dünyada ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Ölümlerin yüzde 30'unun kalp damar hastalıklarından kaynaklandığını belirten Gençbay, "Bunların yüzde 40'ı da kalp krizi dediğimiz, kalp hastalıklarından olmakta. İkinci sırada gelen tümörler, kanser yüzde 20'lerdedir. Yani oldukça bir fark var. Dolayısıyla kalp damar hastalıkları dünyada son derece önemli hastalıklar grubundadır" dedi.

Gençbay, kalp damar hastalıklarından korunmak için hipertansiyon, şeker hastalığı, obezite, kolesterole dikkat edilerek sigaradan uzak durulması, diyabet hastalarının da sık sık kan şekerini kontrol ettirmesi gerektiğini dile getirdi.

Sağlıklı vatandaşların yılda bir kez kan şekeri değerlerini kontrol ettirmesinin önemine değinen Gençbay, egzersiz ve yaşam tarzının da önemli olduğunu vurguladı.

"EGZERSİZ VE YÜRÜMEK ÖNEMLİ"

Yürüyüş ve egzersiz yapmanın kalp sağlığına etkisinin büyük olduğunu belirten Gençbay, şöyle devam etti:

"Haftada hiç değilse 2-3 gün yarım saatlik egzersiz ve yürümek önemli. Yani normal günlük aktiviteniz aslında sağlığımızı korumak için yeterli değil. Ekstra egzersiz yapmamız gerekiyor. Ama egzersizi çok yoğun bir şekilde başlatıp, bıktırıcı şekle getirmemek lazım. İki tür egzersiz var, bir aerobik egzersiz, yürümek ve yüzme gibi, ikincisi de rezistans egzersiz dediğimiz ağırlık kaldırma gibi egzersizler. Daha çok yürüme, yüzme, hafif koşma gibi egzersizleri yavaştan başlayıp hafif hafif arttırmakta fayda var."

Gençbay, kalp hastalıkları, diyabet ve hipertansiyon hastalıklarından korunmak için Akdeniz diyetinin önemli olduğunun altını çizdi.

"RİSKLİ BİR DURUM YARATIYOR"

Gençlerdeki kalp krizinin daha tehlikeli olduğunun altını çizen bildiren Gençbay, şunları kaydetti:

"Yaşlılarda damar yavaş yavaş tıkandığı için kalp kendisini buna hazırlıyor. Yedek damarlar yapıyor kendi kendine. O damarın eksik kalan kısmını kendisi yeni damar yaparak takviye ediyor. Dolayısıyla kalp kendini hazırlıyor. Kalp krizi geçirdiğinde de daha hafif bir kalp krizi geçiriyor. Gençlerde ise özellikle sigaraya bağlı olarak damar içerisinde pıhtı oluştuysa ani tıkanıklık oluşur. Kalp hazır olmuyor. Tam bir şok yaşıyor, daha büyük bir kalp kriziyle karşı karşıya kalabiliyor. Bu da daha riskli bir durum yaratıyor."