Masa başı çalışanların kabusu olan 'kamburlaşmaya' karşı omurgayı rahatlatan 3 pratik adım

Modern iş yaşamının getirdiği en büyük fiziksel zorluklardan biri, saatlerce aynı sandalyede hareketsiz oturmaktır. Bu durum, yer çekiminin de etkisiyle omuzların öne düşmesine ve sırt kaslarının zayıflamasına neden olur. Gün içinde omurganızı esneten ve duruşunuzu destekleyen küçük fiziksel düzenlemelerle bu olumsuz döngüyü kırabilirsiniz.

1. DUVAR DESTEKLİ "MELEK KANADI" (WALL ANGEL) EGZERSİZİ

Sırt kaslarını aktif hale getirmek ve öne düşen omuzları geriye çekmek için en etkili omurga egzersizlerinden biridir.

Uygulama Yolu: Sırt sırta duvara yaslanarak ayaklar duvardan bir adım öne konur; kollar dirseklerden 90 derece bükülerek duvara yaslanır ve kollar yukarı doğru yavaşça kaydırılıp indirilir. Bu hareket gün içinde 10'ar tekrardan 2 set halinde yapılır.

Zayıflayan sırt ve omuz kasları güçlenir, göğüs kafesi açılır ve dik bir duruş alışkanlığı kazanılır.

2. GÖĞÜS KAFESİNİ AÇAN "KOBRA ESNEMESİ"

Masa başında saatlerce içe kapanık pozisyonda kalmak göğüs kaslarını kısaltır; bu esneme omurgaya esneklik kazandırır.

Uygulama Yolu: Yüzüstü uzanarak eller omuz hizasında yere yerleştirilir ve pelvis yerden kaldırılmadan üst gövde yavaşça yukarı kaldırılarak baş geriye atılmadan karşıya bakılır, 15 saniye tutulur.

Kapanan göğüs kasları esner, omurga rahatlar ve nefes kapasitesi anında artar.

3. OTURUR POZİSYONDA OMURGA ROTASYON (ÇEVİRME) HAREKETİ

Hareketsiz kalan sırt omurlarının arasındaki eklemleri hareket ettirmek, kas spazmlarını ve bel-sırt tutulmalarını önler.

Uygulama Yolu: Sandalyeye dik bir şekilde oturulurken sol el sağ dizin dışına konur, sağ el ise sandalye arkasına uzatılarak gövde sağ tarafa doğru yavaşça döndürülür ve 10 saniye beklenip diğer tarafa tekrarlanır.

Omurga esnekliği artar, gün boyu biriken bel ve sırt gerginliği çözülür.