'Maske Kimsin Sen?' yarışmasına 'iskelet' maskesiyle yarışan Keremcem damga vurdu: 'Beni nasıl elersiniz?'
FOX TV'nin hedef gösterilen ve RTÜK incelemesine tabi tutulan yarışması 'Maske Kimsin Sen?'in yeni bölümünde, maskenin altından ünlü şarkıcı Keremcem çıktı. İskelet maskesi ile yarışmada boy gösteren ve sahne şovuyla beğeni toplayan Keremcem "Beni nasıl elersiniz?" diye sordu. '#MaskeKimsinSen' etiketi sosyal medyada da uzun süre gündem oldu.
RTÜK'ün hakkında inceleme başlatacağını duyurmasıyla gündeme oturan "Maske Kimsin Sen?" yarışmasının yeni bölümünde, 'iskelet' maskesinin altındaki isim belli oldu. Tansel Öngel'in sunuculuğunu yaptığı, jüride ise Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un jüri olduğu 'Maske Kimsin Sen?' yarışmasının 4. bölümünde Keremcem fırtınası esti.
Maskenin altındaki ünlü Keremcem! ?????????? #MaskeKimsinSen pic.twitter.com/NWNd4kWWv0— MEDYAPIM (@medyapimresmi) January 9, 2022
JÜRİ TAHMİN YAPMAKTA ZORLANDI
Ünlü isimlerin kimliklerini gizleyerek çeşitli kostümlerle sahne aldığı yarışmada son bölümde iskelet maskesi damga vurdu. Jüri üyeleri ise iskeletin altında hangi ünlü ismin olduğunu tahmin etmekte zorlandı.
Melis Sezen, Mahkum dizisinde rol alan İsmail Hacıoğlu tahmininde bulunurken, Doğu Demirkol ise 'Murat Boz' dedi. Yarışmacıyı tebrik ederek tahmin yapmakta çok zorlandıklarını söyleyen Eda Ece, Camdaki Kız'ın yıldızı Feyyaz Şerifoğlu ismini söyledi.
MASKENİN ALTINDAN KEREMCEM ÇIKTI
Ancak maskenin altından ünlü oyuncu ve şarkıcı Keremcem çıktı. Keremcem'i gören jüri üyeleri büyük şaşkınlık yaşadı. Keremcem ise jüriye espriyle "Beni nasıl elersiniz?" diye sordu.
Yarışmada dedektiflik yapan ünlü isimler ise elenmesinde kendilerinin bir etkisi olmadığını dile getirdi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Yarışma son bölümüyle Twitter'da da gündem oldu, #MaskeKimsinSen etiketi uzun süre Türkiye gündeminde kaldı.
İşte yapılan paylaşımlardan bazıları:
"KISA SÜRMESİ ÜZMESİN"
Maske Kimsin Sen? yarışmasından elenen Keremce ise Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Keremcem "Çok eğlendiğim bir proje oldu, kısa sürmesi üzmesin. Heyecanlandığım projeler için geri sayım başlasın" notunu yazdı.
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