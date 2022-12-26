Masterchef'te kim elendi? 25 Aralık 2022 Masterchef'e kim veda etti?

26 Aralık 2022 Pazartesi, 10:52

MasterChef'te dün gece yarışmaya veda eden isim açıklandı.Hafta boyunca oyunlarda kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan 4 kişi potaya girdi. İşte, MasterChefte kim elendi? sorusunun cevabı.





MASTERCHEF'TE ELEME GECESİ

MasterChef'te nu hafta eleme potasına Tolga, Metin, Burak ve Görkem gidi.

MasterChef'te geçtiğimiz akşam, ilk etapta yarışmacılar kalkan balığı ile yaratıcı tabaklar hazırladı. İlk etap yarışmaları sona erdi.

Yarışmacılar yemeklerini şeflere sundu. Şeflerin tadımı sonrası jüri yarışmacıların yemeğini puanladı.

İlk oylamada Tolga 17, Metin 18, Burak 15 ve Görkem 14 puan aldı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Son eleme oyununda karşı karşıya mücadele eden isimler Danilo Şef'in tabağını en iyi şekilde yapmak için kıyasıya mücadeleye başladılar. İkinci etabın sonunda eleme adaylarının hazırlamış olduğu yemeklerin tadımı yapıldı.

Yapılan tadım sonrası şefler oyarışmacıların yemeklerine puan verdi. Yapılan son oylama ile 41 puana ulaşan Metin eleme potasından birinci olarak ayrıldı. Yapılan ikinci puanlama ile Görkem 35 puana ulaştı.

Yapılan tadım sonrası şeflerin verdiği puana göre, Burak eleme potasını 33 puan ile bitirirken, MasterChef Türkiye'de elenen isim 32 puan ile Tolga oldu.