Masterchef 2024 ana kadronun ilk ismi kim oldu? Masterchef'te önlüğün sahibi kim oldu?
MasterChef 2024 büyük bir tempoyla başladı. Son eleme turuna kadar gelebilen yarışmacılar bugün ana kadronun ilk ismi olabilmek için kıyasıya rekabet etti. Peki, Masterchef ana kadronun ilk ismi kim oldu? Masterchef'te kim önlüğün sahibi oldu? İşte ayrıntılar...
Masterchef 2024 sezonu heyecan dolu bir şekilde başladı. Bireysel ve üçlü eleme turlarının ardından son tura adını yazdırmayı başaranlardan ilk isim ise bugün belli oldu. Yarışmacılardan istenen yemek ise Kilis Tava oldu. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yeniden yer aldığı yeni sezonda adını kadroya yazdıran isim merak ediliyor. Peki, Masterchef ana kadronun ilk ismi kim oldu? Masterchef'te kim önlüğün sahibi oldu?
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ÜST TURA KİM ÇIKTI?
Masterchef'te kıyasıya rekabetin yer aldığı bölümde ana kadroya çıkan isim belli oldu. Şefler önce 12 yarışmacıdan en başarılı Kilis Tava yapan 6 ismi seçti. Yaratıcılık turunda yarışan isimlerden en başarılı tabağı yaparak ana kadroya seçilen isim Zeynep oldu.
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