MasterChef'te bu hafta kadınlar erkeklere karşı!
MasterChef'te bu hafta bir ilk gerçekleşti. MasterChef tarihinde ilk defa takımlarda yer alacak yarışmacılar kadınlar ve erkekler olarak seçildi.
MasterChef 2024 sezonunda takım oyunlarının başlamasının üzerinden 1 ay geçti. Yaklaşık 7 yıldır izleyicisi ile buluşan programda ise bir ilk gerçekleşti.
Yarışmada gerçekleşen kaptanlık oyununun ardından kazanan Kaan mavi takımın kaptanı oldu. Kaan karşısında yer alması ve kırmızı takımın kaptanlığını üstlenmesi Ezgi'yi seçti.
Kaan kaptanlığındaki mavi takımda sadece erkek yarışmacılar yer alırken, kırmızı takımda ise sadece kadın yarışmacılar yer aldı.
Kaptan Ezgi salı günü yayımlanacak olan bölümün tanıtımında, "bu hafta için son derece hazırız, elbette oldukça iddialıyız" dedi.
MasterChef 2024 haberleri MasterChef haberleri Takım haberleri Mavi takım haberleri Kırmızı takım haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Tunç'tan 'Narin' açıklaması
- Zapsu: Ya Mehmet Şimşek ya faşizm
- Ece Üner, Narin'in köyündeki bir ayrıntıya dikkat çekti
- MSB'den 'teğmenlere idari soruşturma' iddiasına yanıt
- ABD'li dev banka 'Türkiye' tahminini değiştirdi
- Kayıp Narin soruşturmasında yeni gelişme
- 15 kişi gözaltına alındı, Valilik açıklama yaptı
- Hedefte Paris Büyükelçiliği mi var?
- Emekli aylıkları için 4 farklı senaryo
- Şanlıurfa Belediye Başkanı partisinden istifa etti