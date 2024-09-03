MasterChef'te bu hafta kadınlar erkeklere karşı!

MasterChef'te bu hafta bir ilk gerçekleşti. MasterChef tarihinde ilk defa takımlarda yer alacak yarışmacılar kadınlar ve erkekler olarak seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2024 - 00:24
MasterChef'te bu hafta kadınlar erkeklere karşı!
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MasterChef 2024 sezonunda takım oyunlarının başlamasının üzerinden 1 ay geçti. Yaklaşık 7 yıldır izleyicisi ile buluşan programda ise bir ilk gerçekleşti. 

Yarışmada gerçekleşen kaptanlık oyununun ardından kazanan Kaan mavi takımın kaptanı oldu. Kaan karşısında yer alması ve kırmızı takımın kaptanlığını üstlenmesi Ezgi'yi seçti.

Kaan kaptanlığındaki mavi takımda sadece erkek yarışmacılar yer alırken, kırmızı takımda ise sadece kadın yarışmacılar yer aldı.

Kaptan Ezgi salı günü yayımlanacak olan bölümün tanıtımında, "bu hafta için son derece hazırız, elbette oldukça iddialıyız" dedi.


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