Yayınlanma: 03.11.2024 - 00:57

Güncelleme: 03.11.2024 - 01:00

MasterChef Türkiye’de bugün heyecan dolu bir eleme oyunu yaşandı. Yarışmacılar, en iyi tabağı çıkararak eleme potasından uzak durmaya çalışırken, şeflerin puanları sonucunda en zayıf tabağı hazırlayan isim haftanın son eleme adayı olarak belirlendi. Peki, MasterChef Türkiye'de 7. eleme adayı kim oldu? 2 Kasım'da kim potaya girdi? MasterChef Türkiye'de büyük ödülü kim kazandı? İşte, ayrıntılar...

BALIK KELLE BUĞULUMA VE OVMA SALATA İSTENDİ

MasterChef Türkiye’de eleme potasına girmemek için yapılan tarifler her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bugün şef Mehmet Akdağ’ın babasının özel olarak geliştirdiği tariflerden balık kelle buğulama ve ovma salata için yarışmacılar arasında zorlu bir mücadele yaşandı. Eleme potasındaki adaylar, en lezzetli ve en estetik tabakları hazırlayarak şeflerin beğenisini kazanmak için tüm yeteneklerini sergiledi. Zamanla yarışan yarışmacılar, eleme potasına düşmemek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırken, MasterChef mutfağında heyecan doruğa ulaştı.

MASTERCHEF 7. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de bu haftanın son eleme adayı olarak Semih belirlendi.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE BÜYÜK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de Mavi ve Kırmızı takım 200 Bin TL ödül için kıyasıya yarıştı. Kazanan Kırmızı takım olurken, bireysel yarışta ödülü Emre kazandı.