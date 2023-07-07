MasterChef All Star'da ana kadroya giren son yarışmacı belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star 2023'ün haftalardır devam eden ana kadro seçmeleri tamamlandı. Yarışmada ana kadroya giren son yarışmacı Tolga oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.07.2023 - 10:30
MasterChef All Star'da ana kadroya giren son yarışmacı belli oldu
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Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve konuk şeflerin jüri üyeliği yaptığı MasterChef All Star'da ana kadro seçmeleri bitti.

Eski yarışmacıların günlerce mücadele ettiği yarışmada kadroya giren son isim ise Tolga oldu.

KIYASIYA MÜCADELE ETTİLER

Kıran kırana mücadelenin yaşandığı MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar ilk etapta şeflerin isteği üzerine Paris-Brest yaptı.

Oyununun sonunda en lezzetli tatlıları yapan Serpilay, Şeyma, Tolga, Kaan, Melih, Yağız, Tayfun, Görkem ve Burak ikinci tura kaldı.

ANA KADRO NETLEŞTİ

MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı Güzide Mertcan oldu.

Daha sonra Suna, Eda, Batuhan, Rıfat, Tanya, Sefa, Esra, Eray, Berker, Sergen, Burcu, Tahsin Dilara, Mert, Çağatay, Ayaz, Gamze ve son olarak Tolga MasterChef All Star kadrosuna girmeyi başaran isimler oldular.


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