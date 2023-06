Yayınlanma: 26.06.2023 - 15:08

Güncelleme: 26.06.2023 - 15:08

Şef Murat Bozok kimdir? MasterChef All Star'ın yeni şefi Murat Bozok kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları MasterChef All Star izleyicileri tarafından merak ediliyor. MasterChef All Star'ın bu haftaki konuk jürisi olan Murat Bozok'un kim olduğu araştırılıyor. Peki, Şef Murat Bozok kimdir? MasterChef All Star'ın yeni şefi Murat Bozok kaç yaşında, nereli? İşte, Murat Bozok hakkında merak edilenler...

MURAT BOZOK KİMDİR?

Murat Bozok, 6 Aralık 1975 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra radikal bir karar ile sevdiği meslek olan aşçılığı seçti. Amerika’ya yerleşerek Johnson & Wales Üniversitesi’ne kayıt oldu. Buradaki iki senelik eğitimini sürdürürken bir yandan da Rhode Island’daki restoranlarda çalışmaya başladı.

Mezun olduktan sonra ilk ciddi iş tecrübelerini Hyatt Park Boston, Ritz Carlton New York ve Ritz Carlton Boston’da edinen Bozok, çok geçmeden Michelin kavramıyla tanıştı ve Michelin yıldızlı restoranlarda çalışabilmek için Alain Ducasse, Joel Robuchon, Pierre Gagnaire gibi dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şeflere mektuplar yazmaya başladı. Yoğun çabalarının ardından ilk yanıt Pierre Gagnaire’den geldi. Bunun üzerine Sketch isimli 1 Michelin yıldızlı restoranda çalışmak üzere Londra’ya gitti.

Sonrasında, Gordon Ramsay Holding’e bağlı 3 Michelin yıldızlı Royal Hospital Road ve 1 Michelin yıldızlı Angela Hartnett at Connought’ta toplam 2.5 yıl çalışan Bozok, Gordon Ramsay Grup’tan ayrılarak Paris’teki 2 Michelin yıldızlı L’atalier de Robuchon’da çalışmaya başladı. Burada geçirdiği 8 aydan sonra ise Londra’ya geri dönerek buradaki L’atalier de Robuchon restoranının kurulmasına katkıda bulundu.

Robuchon’la çalıştıktan sonra tekrar Gordon Ramsay Holding’e dönen Bozok, 2 Michelin yıldızlı Petrus’a sous-chef olarak atandı. Yaklaşık 1.5 yıl kadar burada kalan Bozok, Gordon Ramsay’in İngiliz pub’larını gastro-pub’lara dönüştürme projesine bağlı olarak The Devonshire’da head chef ve sonrasında da alınan tüm pubların co-head chefi olarak görev aldı.

2009 yılında Türkiye'ye geri dönen Murat Bozok 'Mimolett' isimli fine-dining restoranını açtı. Mimolett ile sayısız ödüller kazanan Murat Bozok, uzun süredir düzenli olarak Milliyet ve sonrasında Habertürk gazetelerinde köşe yazarlığı yapmaktadır. MBK Istanbul ile danışmanlık hizmetlerine yoğun bir biçimde devam etmektedir. Beingurme kanalında 'Bıçağın İki Yüzü' programını hazırlamaktadır.