MasterChef Allstar'da 17 Eylül'de kim elendi?

MasterChef All Star'da 17 Eylül akşamı yayımlanan yeni bölümde elenen yarışmacının kim olduğu araştırılıyor. Peki, MasterChef kim elendi? MasterChef All Star'da bu hafta kim elendi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2023 - 21:33
MasterChef Allstar'da 17 Eylül'de kim elendi?
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MasterChef All Star'da mücadele hız kesmeden devam ederken her hafta bir yarışmacı MasterChef olma hayallerine veda edecek. İzleyiciler, MasterChef All Star'da kimin eleneceğini merak ediyor. Peki, MasterChef kim elendi? MasterChef All Star'da bu hafta kim elendi? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?

Masterchef Allstar'da bu hafta Barbaros, Eda, Gamze, Dilara, Sergen, Ayaz ve Sefa eleme potasında yer aldı.

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Masterchef Allstar'da eleme günün ilk turunda yaratıcılık oyunu oynanacak. Şefler yarışmacılqarda Pikan cevizi ve kekik kullanarak en başarılı tabağı yapmalarını istedi.


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