Masterchef Allstar'da 16 Eylül'de eleme adayı kim oldu? Masterchef Allstar'da haftanın eleme adayları...

Yayınlanma: 16.09.2023 - 21:19

Güncelleme: 16.09.2023 - 21:19

Masterchef Allstar'da yarışma heyecanı devam ediyor. Bu hafta Alican'ın kaptanlığında mavi takım ile Ayaz kaptanlığında kırmızı takım yaptıkları birbirinden farklı yemeklerle yarıştı. Peki, Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef eleme potasında kimler var?

HAFTANIN İLK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te 12 Eylül akşamında ilk takım oyunu gerçekleşti. Allstar'da Hint mutfağına ait olan Samaso, Pani Puri, Murg Makhani, Goan Fısh Curry, Rogan Josh, Biryani ve Kulfi yemekleri yapıldı. Günün kazananı ise kırmızı takım oldu. Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Esra haftanın ilk eleme adayı olarak Barbaros'u seçti. Oylama sonunda potaya giren isim ise Eda oldu.

HAFTANIN İKİNCİ OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'da Karayip ülkelerinin yemekleri yapıldı. Kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter döktü. Kırmızı takımda ise bireysel dokunulmazlığı Sergen kazandı. Sergen eleme potasına Gamze'yi gönderdi. Oylama sonucu potaya giren isim ise Dilara oldu.

HAFTANIN ÜÇÜNCÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Allstar'da üçüncü oyunuda Silivri mutfağından; ciğer çorbası, patlıcan paçası, petro, kırlangıç buğlama, dilme tatlısı yemekleri yapıldı. Misafirler tarafından yapılan oylama sonucunda mavi takım 27-8 skoruyla haftanın son takım oyununu kazanmış oldu. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Tahsin eleme adayı olarak Sergen'i seçti. Yapılan oylama sonucunda ise Ayaz potaya girdi.

BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?

Yapılan üç oyunun ardından iki defa kaybeden kırmızı takımdan dört aday belirlendi. İlk oyundan çıkan isimler mavi takımdan Barbaros ve Eda oldu. İkinci oyunun ardından Gamze ve Dilara belirlendi. Üçüncü oyunu kaybeden kırmızı takımdan ise Sergen ve Ayaz eleme potasına dahil oldu. 16 Eylül'de yapılacak oyunun ardından 7. eleme adayı da belirlenecek.

7. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef Allstar'da bu hafta ilk eleme gününün konuğu Akira Back oldu. Potaya girmemek için yarışan yarışmacılardan ilk turda istenen yemek Ton ve Somon Tamaki oldu. Yarışmacılar 45 dakika içinde şefin tabağına en çok benzeyen yemeği yapmaya çalışacak...