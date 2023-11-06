MasterChef All Star'da duygusal veda: Elenen isim Barış oldu
MasterChef All Star'ın dün akşam yayımlanan bölümünde Alican, Cemre, Esra, Batuhan, Barış, Tolga ve Dilara arasında eleme heyecanı yaşandı. İki aşamalı eleme oyununda yarışmaya veda eden isim Barış oldu.
Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı.
Alican, Cemre, Esra, Batuhan, Barış, Tolga ve Dilara'nın kıyasıya mücadele ettiği yarışta elenen isim iddialı yarışmacılardan Barış oldu.
NAR VE BRÜKSEL LAHASINDAN YEMEK YAPTILAR
MasterChef All Star'da ilk etabında şefler yarışmacılarda nar ve Brüksel lahasını kullanarak yaratıcı ve lezzetli yemekler yapmasını istedi.
Oyunun sonunda en lezzetli yemekleri yaparak yarışmaya devam eden isimler Dilara, Cemre ve Alican oldu.
BARIŞ VEDA ETTİ
İkinci etaba kalan yarışmacılardan Batuhan, Tolga, Esra ve Barış Danilo Zanna'nın imza yemeği Tournedos Rossini yapmaya çalıştı.
Yapılan tadımların sonunda rakiplerine göre en başarısız yemeği yaparak hayallerine veda eden isim Barış oldu.
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