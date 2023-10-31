MasterChef All Star'da olaylı gece... Danilo Şef kayıp yere düştü!

MasterChef All Star'ın dün akşam yayımlanan bölümünde kaptanlık yarışı yapıldı. Haftanın kırmızı ve mavi takım kaptanlarının belirlendiği gecede, Danilo Şef yere düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2023 - 09:55
MasterChef All Star'da olaylı gece... Danilo Şef kayıp yere düştü!
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Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star, dün akşam yayımlanan bölümünde kaptanlık yarışı yapıldı.

Günün konseptini duyuran Danilo Şef, sıklıkla karşı olduğunu dile getirdiği ananaslı pizzayı Mehmet ve Somer ile beraber yarışmacılara sunarak, 'İlk kez ananaslı pizza yaptığını' söyledi.

PİZZA İLE BİRLİKTE YERE DÜŞTÜ

Bu sırada Danilo Zanna, pizza ile beraber kayarak kendini yerde buldu. Stüdyoda eğlenceli dakikalar yaşandı.

15 yarışmacı, hem lezzetli hem de yaratıcı pizzaları 45 dakikada yaptı. Değerldirmeler sonunda Cemre, Tahsin, Ayaz, Sergen, Tanya, Eren, Dilara'nın pizzaları yeniden tadıldı.

TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU

Şefler iki ismin arasından mavi takım kaptanlığını kazananın Tahsin olduğunu duyurdu. Tahsin, kırmızı takım kaptanı olarak Cemre'yi seçti.

 


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