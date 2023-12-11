Masterchef Allstar 2024 ne zaman bitecek? Masterchef Türkiye Allstar finali ne zaman?

Masterchef Allstar'da 22 hafta geride kaldı. 9 yarışmacının kaldığı Allstar'da finalistlerin kimler olduğu, yarışmanın ne zaman biteceği ve şampiyonun ne zaman belli olacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Masterchef Allstar 2024 ne zaman bitecek? Masterchef Türkiye Allstar finali ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2023 - 19:31
Masterchef Allstar 2024 ne zaman bitecek? Masterchef Türkiye Allstar finali ne zaman?
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Kıyasıya rekabetin sürdüğü Allstar'da finale geri sayım başladı. 9 kişinin kaldığı Allstar yarışmacılarında finalistler belli olmaya başlayacak. Peki, Masterchef Allstar 2024 ne zaman bitecek? Masterchef Türkiye Allstar finali ne zaman? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF NE ZAMAN BİTECEK?

Masterchef Allstar'da Somer Şef geçtiğimiz günlerde format değişikliğinden bahsetmişti. Bundan sonra yarışmacılar 2 hafta daha takım oyunlarında yarışacak, 2 haftanın sonunda Allstar yarışmacıları 7 kişi kaldığında bireysel oyunlar oynanancak. Ardından elenen 3 yarışmacı ile kalan 4 finalist, yarı final ve final etaplarında yer alacak...

ALLSTAR'DA KİMLER KALDI?

Barbaros

Dilara

Esra

Batuhan

Eren

Tahsin

Hasanü

Sergen

Kıvanç


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