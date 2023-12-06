Masterchef Allstar'da kim potaya gitti? 6 Aralık 2023 Masterchef eleme adayları...

Masterchef Allstar'da 22. hafta büyük bir heyecanla başladı. Tolga'nın vedasının ardından 10 kişi kalan Masterchef yarışmacıları takım oyunlarında üstünlük sağlamak ve bu hafta da kadrodaki yerlerini kaybetmemek istiyor. Peki, Masterchef Allstar'da kim potaya gitti? 6 Aralık 2023 Masterchef eleme adayları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2023 - 21:25
Masterchef Allstar'da kim potaya gitti? 6 Aralık 2023 Masterchef eleme adayları...
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Masterchef Allstar'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İkinci takım oyunu için önlüklerini giyen yarışmacılar bugün de birbirinden farklı yemeklere imza atacak. Peki, Masterchef Allstar'da kim potaya gitti? 6 Aralık 2023 Masterchef eleme adayları...

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Tolga'nın vedasının ardından Allstar'da 10 kişi kalan Masterchef yarışmacıları kaptanlık oyununu kazanarak haftaya güzel bir başlangıç yapmak için önlüklerini giydi. Şeflerin yarışmacılardan simit istediği gecede en başarılı bulunan isim Kıvanç oldu. Kıvanç, kırmızı takımın kaptanı olarak Sergen'i seçti.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Kıvanç

Barbaros

Esra

Dilara

Cemre

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Sergen 

Eren

Tahsin

Hasan

Batuhan

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te yarışmacılar haftanın ilk takım oyununda "Dürümler" düellosunda karşı karşıya geldi:

Adana Dürüm: Esra-Batuhan

Urfa Dürüm: Hasan-Kıvanç,

Çöp Şiş Dürüm: Eren-Barbaros,

Tavuk Şiş Dürüm: Cemre-Tahsin

Nohut Dürüm: Sergen-Dilara 

Adana, Urfa, Tavuk Şiş, nohut dürüm, çöp şiş çeşitlerinin yer aldığı düelloda kırmızı takım galip geldi. 

Mavi takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybetti. Bireysel dokunulmazlık oyununda en iyi tabağı yapan isimler; Esra, Kıvanç ve Cemre oldu. Gecenin sonunda ise bireysel dokunulmazlığı Kıvanç elde etti. Gecenin sonunda yapılan oylamanın ardından ilk eleme adayı olarak belirlenen isim Esra oldu.

HAFTANIN İKİNCİ TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci takım oyununda skoru 1-1 yapmak isteyen mavi takım ve haftayı lider kapatmak isteyen mavi takım Ratatouille yemeğini en başarılı şekilde yapmaya çalışacak. Haftanın ikinci takım oyununda tek yemek, beş düello olacak... İşte eşleşmeler:

Sergen - Dilara

Tahsin - Barbaros

Cemre - Eren

Hasan - Kıvanç 

Esra - Batuhan


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