MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı rest çekti: 'All Star'a katılmayacağım'

MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı, All Star'a katılmayacağını söyledi. Yoğun bir iş temposu bulunan ve yarışmada yer almak istemediğini söyleyen Doğramacı, "Ama benim aynı şeyi iki kere tekrarlamak gibi bir şeyim asla olmadı. Yarışmanın ikinci haftasında yapımcımıza da söylemiştim" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.09.2023 - 15:24
MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı rest çekti: 'All Star'a katılmayacağım'
Abone Ol google-news

MasterChef All Star'ın çekimleri hız kesmeden sürerken; eski yarışmacılar da kadroya dahil olmaya devam ediyor.

Yarışmaya katılıp katılmayacağı merak edilen MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı, bir video yayımlayarak All Star'da olmayacağını söyledi.

"AYNI ŞEYİ İKİ KERE YAPMAM"

Yarışmadan sonra kendi restoranını açan Serhat Doğramacı, takipçilerinden gelen sorular üzerine bir video yayımlayarak neden yarışmaya dönmeyeceğini şu sözlerle açıkladı:

"MasterChef All Star'a katılmıyorum. Neden bunu açıklamam gerekti onu da anlamış değilim ama herhalde 1-2 sayfa paylaşınca kafa karışıklığı oluştu diye düşünüyorum. Benim yolum uzun. MasterChef çok güzel bir program, bana çok şey kattı. Beni tanımanızı sağladı. Ama benim aynı şeyi iki kere tekrarlamak gibi bir şeyim asla olmadı."

"ALL STAR'A KATILMAYACAĞIM"

Doğramacı, "Yarışmanın ikinci haftasında yapımcımıza da söylemiştim. Ben bu yarışmayı kazanırım ondan sonra da All Star'a katılmak istemiyorum diye. O da tabi gülerek 'Sen bir kazan da ondan sonra bakarız.' demişti. Ama benim kararım hiçbir zaman değişmedi arkadaşlar. All Star'a katılmayacağım. Bütün yarışmacı arkadaşlara da başarılar diliyorum. Şeflere de kolaylıklar diliyorum" dedi.


Player Alanı
MasterChef masterchef all star masterchef 2023 all star Serhat Doğramacı

İlgili Haberler

Masterchef'te en zor eleme gecesi: Yaptığı hata şefleri çok şaşırttı!

Masterchef'te en zor eleme gecesi: Yaptığı hata şefleri çok şaşırttı!
MasterChef Suna kimdir? MasterChef Suna Aydın kaç yaşında, nereli? MasterChef Suna'nın restoranı nerede?

MasterChef Suna kimdir? MasterChef Suna Aydın kaç yaşında, nereli? MasterChef Suna'nın restoranı nerede?
Masterchef'te Mehmet Şef program sırasında fenalaştı

Masterchef'te Mehmet Şef program sırasında fenalaştı

En Çok Okunan Haberler