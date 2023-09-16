Elon Musk'ın özel şefi Akira Back, MasterChef Türkiye All Star'da

Yayınlanma: 16.09.2023 - 14:59

Güncelleme: 16.09.2023 - 15:00

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star bu akşam çok ünlü bir ismi ağırlıyor.

Elon Musk'un özel şefi Akira Back, MasterChef Türkiye All Star'ın 90. bölümüne konuk olarak katılıyor.

MasterChef All Star’ın bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünde yarışmacılar dünyanın sayılı şefleri arasında olan Akira Back’in yemeğine yakın bir yemek yapmaya çalışacak.

AKIRA BACK KİMDİR?

Akira Back, 1974 yılında Kore'nin Seul şehrinde dünyaya geldi. Uzun yıllar snowboard sporuyla ilgilenen Back, gelirini desteklemek için yerel bir Japon restoranında çalışmaya başladı. Snowboard sporunda hissetiği heyecanın aynısını mutfakta da hissettiğini fark etti ve tam zamanlı aşçılık kariyerine devam etme kararını sürdürdü.

Back, Colorado merkezli Sanat Enstitüsü'ndeki Uluslararası Aşçılık Okulu'nda yemek pişirme eğitimine katıldı ve tamamladı. Dünyada 25 tane restoranı bulunan Akira Back aynı zamanda Elon Musk'un özel şefi ve onun özel reçetelerini uyguluyor.

İşte MasterChef All Star yeni bölüm tanıtımı...